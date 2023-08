De Franse dirigent Simon-Pierre Bestion is de Asterix van de oude muziek

Dirigent Simon-Pierre Bestion is artist in residence op het Festival Oude Muziek in Utrecht. Met een eigenzinnige kijk heeft de jonge Fransman vijanden gemaakt, maar inmiddels krijgt hij steeds meer waardering voor de manier waarop hij fantasie terugbrengt in oude muziek.

Kijk naar een kaart van de wereld van de Oude Muziek in het jaar 2023, en je ziet een wereld die wordt gedomineerd door een strenge historisch correcte uitvoeringspraktijk. Heel de wereld? Nee. Als je er een vergrootglas bij pakt en goed tuurt naar Frankrijk, zie je één klein stipje dat moedig verzet biedt tegen de almacht van die historische school.

De vergelijking tussen Asterix en Simon-Pierre Bestion is niet alleen verleidelijk omdat de dirigent en de stripheld van Goscinny en Uderzo uiterlijke gelijkenissen vertonen. Een eenzame strijder die door de machthebbers wordt beschimpt om zijn rare manieren, maar op een vrolijke manier dwars tegen de stroom in blijft gaan - het zou zowel van Asterix als Bestion een karakterschets kunnen zijn.

Eigen rituelen die passen bij vandaag

Toch is er één groot verschil: waar Asterix een behoudende protagonist is, staat de 35-jarige Bestion juist voor radicale verandering in de wereld van de oude muziek. Waar de meeste dirigenten werken proberen op te voeren op de ‘historisch correcte’ manier, wil Bestion met de muziek zijn eigen rituelen creëren die passen bij de wereld van vandaag. Hij serveert niet alleen eigenzinnige interpretaties van bekende meesterwerken, maar Bestion vult het repertoire uit de renaissance en barok ook gerust aan met moderne componisten als Ligeti, of met Arabische muziek uit de 12de eeuw.

Hoewel hem dat een rebels imago heeft opgeleverd, is de jonge maestro over de telefoon bescheiden en geeft hij aan dat kritiek hem niet onberoerd laat. Bestion is net terug van een ronde door Gallië; de racefiets staat pas sinds de avond ervoor weer in de schuur. Hij is behoorlijk bekaf, maar als hij begint te vertellen over zijn plannen voor zijn residency bij het Festival Oude Muziek, fleurt Bestion op.

De open houding van het Nederlandse publiek

In 2021 was hij voor het eerst met zijn gezelschap La Tempête aanwezig op het festival. Ook in 2022 was hij van de partij. Dit keer niet op de bok, maar incognito – om het publiek te infiltreren. “Nadat ik in 2021 door de festivaldirecteur Xavier Vandamme was benaderd voor het artist-in-residence-schap, wilde ik het festival ook meemaken als bezoeker”, vertelt Bestion. Zijn bevindingen zijn alleszins positief.

“Het Nederlandse publiek is heel erg goed ingewijd. Ze kennen niet alleen Bach, Beethoven en Mozart, maar ook minder bekende componisten, en verschillende uitvoeringen per componist. Doordat jullie veel kennen, staan jullie ook open voor veelkleurigheid. Het Franse publiek is veel generalistischer. Daardoor willen ze vooral de algemeen geaccepteerde versie van een componist horen. Gelukkig hebben jullie een meer open houding.”

Die open houding is ook nodig voor het beluisteren van La Tempête, dat graag onorthodox uit de hoek komt. De filosofie van de groep gaat lijnrecht in tegen die van de historische school, waarin juist Nederlandse conservatoria een voortrekkersrol hebben gespeeld. Hoewel Bestion de musici van ‘historisch correcte’ ensembles vaak meesterlijk vindt, heeft hij niet veel op met de grondbeginselen van die uitvoeringspraktijk.

“Het hele fundament van de historische school berust op een aanname”, legt hij uit. “Ze willen werken spelen zoals ze in de tijd van de componist zelf werden opgevoerd. Daarvoor kan je bronnenonderzoek doen – nagaan welke instrumenten gebruikt werden, beschrijvingen zoeken van de opvoering, partituren uitpluizen – maar uiteindelijk zijn er een hoop elementen die je nooit kunt achterhalen, terwijl die wel heel bepalend zijn voor hoe de muziek klonk. Neem frasering. Was die in werk X ingetogen, of gedragen? Dat maakt zo veel uit voor de emotionele inhoud van een melodie, maar is heel moeilijk te beschrijven door haar gelaagdheid.”

‘Veel ensembles creëren academisch correcte museumstukken, in plaats van levende kunst’

De wens om werken historisch correct uit te voeren, schiet volgens Bestion vaak haar doel voorbij. “Veel ensembles creëren academisch correcte museumstukken, in plaats van levende kunst die mensen raakt.” Het zijn dit soort uitspraken die Bestion zijn rebellen-imago opleveren. Maar hij spreekt de woorden uit als een simpele constatering, niet als een oorlogskreet.

Toch was het voor de Franse dirigent en organist niet makkelijk om dergelijke dogma’s van zich af te schudden. “Een creatieve omgang met de oude muziek was voor mij altijd natuurlijk. Dat is voor mij de ‘normale’ manier. Maar ik heb lang het gevoel gehad dat ik me in moest houden omdat festivals en platenlabels mijn visie niet begrepen.”

De hoes van Bestions uitdagende opname van Monteverdi’s ‘Mariavespers’.

Met de jaren is Bestion echter steeds minder water bij de wijn gaan doen. “Vooral sinds ons album met de Mariavespers van Monteverdi, die we opnamen met zangers die niet op de klassieke manier zingen en een nieuwe orkestratie, merk ik dat mensen juist geïnteresseerd beginnen te raken in wat we doen. Programmeurs als Xavier Vandamme zijn daarin voortrekkers. Hij is het type programmeur die het aandurft om tegen ons te zeggen: ‘Doe wat jullie doen – geen concessies, alle vrijheid’. Dat is een enorme bevestiging, die erg fijn voelt. Het doet namelijk echt wel pijn als programmeurs en critici almaar tegen je zeggen ‘jullie doen het verkeerd, jullie doen de componist geen eer aan’.

Tijdsgewricht tot leven wekken

De kern van het succes van La Tempête ligt in de verbeeldingskracht van Bestion. In wezen maakt Bestion ook producties die historisch zijn, maar op een manier die meer doet denken aan een historische film of - roman. Bestion probeert een tijdsgewricht of tijdgeest tot leven te wekken. Zo probeerde hij met de uitvoeringen van de Mariavespers het kosmopolitische karakter van Monteverdi’s Venetië over te brengen door ook bijvoorbeeld het Joodse blaasinstrument de sjofar aan het instrumentarium toe te voegen. Voor zover bekend heeft Monteverdi dat zelf nooit gedaan, maar het instrument behoorde wel tot de klankwereld van het Middellandse Zeegebied dat de oude Venetiërs doorkruisten.

Om zijn creatieve proces uit te leggen, wijst Bestion naar het eerste concert dat hij en zijn gezelschap zullen opvoeren bij het Festival Oude Muziek, genaamd Bomba Flamenca. “Ik wilde al lange tijd een productie maken met de verschillende muzikale stijlen van het Iberisch schiereiland. In de vroegmoderne tijd was Spanje in muzikaal opzicht een heel rijk land. Flamenco, sefardische muziek, Arabische invloeden, christelijke muziek – het bestond allemaal naast elkaar.”

Eigen begrafenis in scène gezet

Op een dag kwam de dirigent een historisch feitje tegen dat hem het ideale excuus gaf om zijn wens in vervulling te laten gaan. “Karel de Vijfde liet namelijk zijn eigen begrafenis in scène zetten, terwijl hij nog leefde. Hij was zo geobsedeerd met de dood dat hij het niet kon uitstaan dat hij er geen controle over had, dus liet hij zijn hele familie naar Spanje komen om het begrafenisritueel te oefenen. Dat absurde gegeven gebruiken wij als narratieve mal om een programma samen te stellen waarin we een hele klankwereld opnieuw laten opleven.”

Dergelijke associatieve muzikale geschiedschrijving bedrijft Bestion eigenlijk de hele dag door. “Soms zit er een idee tussen dat door de andere heen naar boven komt drijven en mijn aandacht vasthoudt. Het is een proces dat ik moet voeden. Het fijne is dat nu ik me vrijer voel door de bevestiging die we krijgen voor wat we doen met La Tempête, de ideeën ook makkelijker komen.”

Simon-Pierre Bestion en zijn gezelschap La Tempête openen op 25 augustus het Festival Oude Muziek met de voorstelling Bomba Flamenca. De 27ste spelen ze hun veelgeprezen versie van Monteverdi’s Mariavespers, en op 29 augustus zijn ze voor het laatst te zijn met hun voorstelling Color, waarin de vroege meerstemmigheid een hoofdrol speelt. Voor het volledige programma en info: oudemuziek.nl

