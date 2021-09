De forse bijdrage van W.F. Hermans aan onze woordenschat

Als hij niet in 1995 was overleden, zou Willem Frederik Hermans vandaag 100 zijn geworden. Hermans was een van de grootste schrijvers van na de Tweede Wereldoorlog en in die hoedanigheid heeft hij ook onze woordenschat verrijkt. Niet of nauwelijks met losse woorden, al wordt hij soms genoemd als de geestelijk vader van de term hoernalistiek.

Dat heeft hij weliswaar gepopulariseerd, maar volgens Hermans zelf komt dit mengwoord van hoer en journalistiek in feite uit de koker van een eindredacteur van Het Parool. Verwijst hoernalistiek nu vaak naar ‘slechte, partijdige journalistiek’, Hermans zelf gebruikte het ter aanduiding van journalistiek geschnabbel van literatoren. Want literatuur en journalistiek stonden volgens hem met elkaar op gespannen voet: ‘De journalist formuleert wat de massa denkt, de schrijver bestrijdt wat de massa denkt en brengt aan het licht wat de massa niet durft te denken’, schreef hij in Het sadistische universum.

Afgezien van talloze veelal cynische aforismen van het type ‘Wat is een held? Iemand die straffeloos onvoorzichtig is geweest’, bestaat Hermans’ idiomatische nalatenschap vooral uit boektitels die in de omgangstaal een eigen leven zijn gaan leiden. Zoals Moedwil en misverstand, dat de bron werd van toespelingen van het type ‘door moedwil en misverstand in de criminaliteit belanden’, en Een wonderkind of een total loss, waarop nog altijd eindeloos wordt gevarieerd in zinnetjes als ‘Hij werd binnengehaald als een wonderkind, maar ontpopte zich als een total loss.’

Hermans zelf had het niet zo op de Dikke Van Dale, maar daar staan inmiddels wel diverse uitdrukkingen in die gebaseerd zijn op een boektitel van zijn hand. Zoals ‘de laatste resten tropisch Nederland’, dat eigenlijk de titel is van Hermans’ verslag van een reis door Suriname, maar dat nog steeds regelmatig wordt gebruikt als omschrijving van onze voormalige overzeese gebiedsdelen.