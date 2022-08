De ethiek van tandarts Didi Landman is een film waard

Was het Nationale Hulpverlenersdag donderdag? Nee, maar NPO 2 had twee documentaires achter elkaar over mensen die zich inzetten voor anderen. Help me! (BNNVara) volgt Sietske Martens van het crisisinterventieteam die acute oplossingen zoekt voor mensen in fysiek of geestelijk gevaar. Tandzorgen (Human) gaat over ‘straattandarts’ Didi Landman die vrijwillig de armen, daklozen of verslaafden van hun kiespijn af helpt.

Dat die films zijn gemaakt, zegt iets over de uitzondering die deze mensen vormen. Kennelijk is ‘voor elkaar zorgen’ bijzonder geworden.

In Help me! volgt regisseur Hetty Nietsch het crisisinterventieteam Hart van Brabant in Tilburg. Met een camera dicht op haar gezicht reageert Sietske Martens aan de telefoon op een vrouw die ‘zich een mes door de strot wil duwen’. Of een moeder die bang is voor haar agressieve zoon. Ze luistert, de-escaleert, zoekt opvang. Blaast soms even stoom af bij collega’s. “Zwaar? Nee. In een crisissituatie kan ik hándelen, en weet: ik heb iets gedaan wat ertoe doet.”

Mooi. Alleen jammer dat de vorm van de film zo stoort. De hulpgesprekken zijn van de kant van de bellers opnieuw ingesproken door acteurs. Dat is te horen en voelt niet authentiek. Bovendien volgt de film te veel dossiers, waarvan je te weinig de oplossing hoort. Het geheel wil maar niet aangrijpend worden.

Angst voor de rekening

De korte film Tandzorgen van Marcel Ouddeken volgt in een kwartiertje wel vijf mensen voldoende om te kunnen meeleven. Tandarts Didi Landman groeide op in Zuid-Afrika, en reisde als student naar afgelegen plaatsen om armen met snerpende tandpijn te helpen. Nederland was rijk, dacht ze, maar ze schrok van hoeveel mensen met rotte tanden en pijn doorlopen. Ze kunnen niet eten, lachen niet van schaamte, durven niet meer te solliciteren of daten. Geen leven, vindt ze.

Inmiddels mijden zo’n anderhalf miljoen Nederlanders de tandarts uit angst voor de rekening. Landman: “Heb je oorontsteking, dan kun je binnen de basisverzekering naar de beste KNO-arts. Twee centimeter verder zit een kies, maar het trekken daarvan kunnen mensen niet betalen. De acute tandzorg moet echt in de basisverzekering”, bepleit ze.

Kunstgebitten worden niet opgehaald

De verslaafde maar vrolijke Emmy lost haar helse pijnen zelf wel op: “Ik druk een schroevendraaier door mijn tandvlees. Dan is de zenuw dood en voel ik niets meer.” Tja, dakloze Damien ging tien jaar geleden ook al op chemicaliën kauwen om de kiespijn niet te voelen. “En nu zijn mijn tanden rot.”

Landman kon het niet aanzien. Ze neemt een dag per week vrij om in Erasmus MC in Rotterdam gratis tandzorg te bieden. Eindelijk gaan die pijnlijke tanden eruit bij Emmy en Damien, of bij de arme Tineke. Ze krijgen een prothese of geheel kunstgebit. Sommige mensen halen die niet eens op. Maar Landman wordt niet moedeloos. Zij neemt hen gewoon voor wie ze zijn.

Dát maakt haar uitzonderlijk. Mijn term ‘moedeloos’ vooronderstelt hoge verwachtingen, en teleurstelling. Een denken in ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘eigen schuld’. Oorontsteking krijg je; rotte tanden weerspiegelen wat je zelf in de mond stopt en of je wel poetst. Zit daarom de tandzorg niet in de basisverzekering: eigen verantwoordelijkheid? Didi Landman ziet de wereld niet als neoliberaal, ze ziet hele mensenlevens. Een film waard.

