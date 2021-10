De EO maakt discriminatie van homo’s meer bespreekbaar met de film ‘Alles van waarde’

De klappen klinken dof in de openingsscène. Telefilm Alles van waarde (EO) begint met een zware mishandeling, waarna een groep jongens weg rent. Politierechercheur Narin (Sinem Kavus) komt erachter dat het gaat om homohaat, met twee slachtoffers, blijkt uit reconstructie-scènes. Rick ligt gehavend in het ziekenhuis, Marc heeft zich verscholen en wil, thuis bij zijn vrouw Christy en zoontje Thomas, niets zeggen over zijn hoofdwond en bloedneus. Twee mannen zwaar toegetakeld, maar ze doen geen aangifte. Ze komen niet voor zichzelf op. ‘Alles van waarde is weerloos’, schreef Lucebert. Wat speelt daar allemaal op de achtergrond?

Regisseur Stanley Kolk laat ons van binnenuit voelen hoe iemand in een strenge ­geloofsgemeenschap met homoseksuele ­gevoelens worstelt. Vooral tegen het einde laat het verhaal je niet meer los, mede door het indringende spel van Teun Luijkx als dolende Marc.

Daar heeft het gelaagde scenario van Cecilie Levy wel een lange aanloop voor nodig. De film begint hortend en stotend door een metaverhaal dat ook nog geïntroduceerd moet worden. Marcs zus Esther wil een documentaire maken over de worsteling van haar broer, die zichzelf wil zijn maar ook zijn gezin en ouders niet in de steek wil laten. (Dat dat een patstelling is, zegt veel over die wereld. Maar dat uitgerekend de EO die film uitzendt, is weer sterk).

Deze fictieve Esther maakt een documentaire met fictie-elementen, waardoor we haar niet alleen interviews zien filmen met fictief-echte ouders of een ouderling van de kerk, maar ook zien scriptlezen met acteurs. Die oefenscènes worden weer doorsneden met de gespeelde dramaverhalen. Zo’n constructie vertraagt en brengt verwarring doordat de nep-fictieve en echte ­fictieve acteurs verschillende mensen zijn. Waarom toch?

Je kunt iemand niet uit de kast trekken

Dat wordt tegen het einde pas functioneel en helder, wanneer we de liefde hebben zien ontluiken tussen de brave Marc en zijn vaders verpleger Rick (Abe Dijkman). Wanneer we de eerste gepassioneerde kus en halve vrijpartij hebben gadegeslagen. “Ik wist het eigenlijk altijd al”, biecht Marcs moeder de schrijnende werkelijkheid op. De pijn van het jonge gezin dat uit elkaar valt, is voelbaar, net als de schaamte. De vrije zus Esther hoopt dat Marc haar alles vertelt, maar die schaamt zich nog te veel voor zichzelf – ook dat is een goed punt. “Het heeft tijd nodig, je kunt iemand niet uit de kast trekken”, zegt Rick haar wijs.

Wanneer de gehele gemeenschap filmbeelden van hun kus online heeft gezien, weet Marc geen uitweg meer. Gaat hij zich met de motor dood rijden tegen die naderende vrachtwagen? Aanvankelijk wel. Totdat we terug zijn bij de leestafel van de acteurs. Opeens biedt de metaconstructie ruimte voor reflectie op de film. “Willen we geen hoop bieden?”, vraagt de acteur die Rick speelt.

Dan volgt het alternatieve scenario waarin Marc een ongeluk vermijdt en uiteindelijk zijn diepste zelf aankijkt. Dit is wie hij is, ook al zegt een ouderling van de kerk in een interview dat homoseksuele gerichtheid toch een keuze is, iets “niet onveranderlijks”. Marc is klaar met het gevecht en haalt Rick op om samen aangifte te doen. Eindelijk weerbaar geworden. De meta­plotwending is flauw, maar ook goed en leerzaam. Dat eerste einde moeten we toch niet willen; en zo kan óók.