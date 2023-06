‘De Droom’, een groot epos om in te verdwalen

Als je kunt kiezen tussen die nieuwe Videoland-serie over Amerika met Beau van Erven Dorens en Michiel Vos, en een grootschalige Nederlandse dramaserie met een topcast... dan twijfel je.

Of niet natuurlijk. Ik wilde kijken naar het nieuwe Beau & Michiel in Amerika, waarin de oude studievrienden het rauwe Amerika van na covid en Trump onderzoeken. Maar ik werd weggeblazen door De droom van de jeugd (KRO-NCRV).

Niet door de titel: wat een zakelijke, saaie zin. Maak er dan ‘Woodstockdromers’ van, of ‘Utopiefantasten’. Nou ja, een boek beoordeel je niet op de kaft. Man T. en ik begonnen eraan en bleven gemagnetiseerd kijken. De serie is al opgenomen in de officiële selectie van het prestigieuze seriefestival Canneseries.

Die eigenzinnige cameravoering – beelden onscherp, bewegend, dichtbij, intuïtief – die zuigen je erin. Een shot ingezoomd op een half gezicht van zoon Max, een moment meekijkend over de schouder van oudste dochter Carla, ze trekken je in hun perspectief. Als ‘die droom van de jeugd’ bovendien begint met de jongste dochter die misschien wel voorgoed het water in wil lopen, weet je dat deze droom niet over rozen gaat.

In de negendelige serie bestrijken scenarist Marnie Blok (ook van Ramses) en regisseur Bram Schouw een zeldzame, ambitieuze tijdsscope die doet denken aan het Italiaanse epos La meglio gioventù (‘De beste jeugdjaren’, van 1966 tot 2003). We beleven vier decennia aan maatschappelijke ontwikkelingen zoals de Parijse studentenopstanden (1968), de val van de Berlijnse muur (1989), de Joegoslavië-oorlog (1994) en 9/11 (2001), met de familie Wander. Eigenlijk is het andersom: we leven door hun blik en maken alles met hen mee, net als in ons eigen leven. Dat alle gezinsleden uit het Eindhovense katholieke nest vanuit hun beperkte perspectief handelen, resulteert in een bekende paradox: de jeugd die vecht voor vrijheid, werpt later voor haar eigen kinderen weer barrières op. ‘Elke generatie levert onvermijdelijk dezelfde strijd voor eigen inzichten en idealen’, legt Blok uit.

Het begint in 1968, als studente Carla Wander (Hanna van Vliet; Anne +) in de kroeg kennismaakt met haar Surinaamse vriendje Alex (Yannick Jozefzoon). Haar vader Kick (Mark Rietman) en moeder Rosalie (Annet Malherbe; beiden geslaagd getransformeerd in burgerlijke types mét een hart) houden gezinsleven en kerk hoog, maar blijken ook zo hun fouten te hebben gemaakt. Carla wil niet meer over alles ‘liefdevol zwijgen’. Nee, ze discussieert fel over vrouwenrechten, ze rebelleert, experimenteert. En wordt ongewenst zwanger, waarna ze voor de abortuscommissie verschijnt. “U lijkt niet in existentiële nood, dus wij wensen u een gezegende voortzetting van uw zwangerschap.” Bam. Dan maar zelf opwekken.

Abortus, seksuele voorkeur, leven zonder racisme, het moest toen, en nu wéér bevochten worden. Toch komt voor elke verdampte droom een nieuwe in de plaats, en dat interessante gegeven gaan we met meer acteurs per personage volgen. In de intuïtieve verteltrant raak je overigens wel eens de weg kwijt. Is dat jongetje na Carla’s geweigerde abortusverzoek opeens haar kind? O nee, haar kleine broertje. En hoe zit dat nou met Max en die vriend? Bij zo’n opgehemelde serie ga je ook kijken naar minpuntjes. Maar wel met grote nieuwsgierigheid.

