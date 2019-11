De docuserie over Rico Verhoeven is vooral één ding: marketing

Die neus – je ziet de klappen er aan af. Die schouders – hoe passen die ooit in een overhemd? Die dreigende blik – zo’n man wil je niet in een steegje tegenkomen. En ‘cut’, het licht gaat bij wijze van spreken aan.

In de vijfdelige reality-docu ‘Rico’ op SBS6 is kickboks-wereldkampioen zwaargewicht Rico Verhoeven een lieve vader die zijn dochtertjes helpt met spelletjes, en met zijn peuterzoontje Vincent naar de kapper gaat. Goedlachs doet deze topsporter het liefst intervaltraining met de andere jongens. In fotoshoots weet deze joviale jongen hoe hij moet poseren. Zo hard als zijn kop ook kan staan, hij heeft geen tatoeages en wil daarmee zeggen: ‘Kijk, ik ben schoon. Het gaat mij om de sport’.

Een interessant gegeven, deze serie. Als zij goed gaat lopen, snijdt het mes aan minstens twee kanten. De Talpa-camera’s hebben Rico een jaar gevolgd in de aanloop naar ‘het gevecht van de eeuw’ – Glory Collision 2 tegen Badr Hari aankomende 21 december 2019. Het is zijn tweede ontmoeting met Badr in de ring en de wereldtitel staat op het spel. In vijf afleveringen leef je toe naar dat gevecht, dat miljoenen kijkers uit 175 landen te zien krijgen.

De nationale lieveling

Wie die wedstrijd al gaat kijken, zal de serie volgen. Wie de serie kijkt, leeft toe naar de wedstrijd. (Wij thuis zouden daar niet aan denken maar hebben hem nu al in de agenda gezet.) En voordeel drie: Rico wordt gepresenteerd als nationale lieveling, Badr Hari als de badguy die bijvoorbeeld respectloos wegloopt bij een persconferentie.

Rico is de integere sportman die zeven dagen per week traint en het kickboksen naar een hoger plan tilt. Dankzij hem slijt het imagoprobleem van geweld tegen vrouwen en een infiltrerende onderwereld. De beelden laten het zien: hard maar gezellig samen trainen, zakelijke teamvergaderingen met professioneel management, nevenactiviteiten als aimabele spierbundel in fotoshoots en lezingen.

Verhoeven traint dagelijks.

Rico als merk

Het moet nog blijken of John de Mol hiermee weer een geniaal gevoel heeft voor wat de kijker wil zien, want met 327.000 kijkers viel de eerste aflevering wat tegen. Even googelen bevestigt wel wat ik al dacht: tv-zender Veronica van Talpa Network heeft de exclusieve Nederlandse uitzendrechten van het gevecht te pakken. Weet je dat eenmaal, dan weet je ook waar je bij de serie naar zit te kijken: marketing. Rico als merk, ook handig voor na zijn sportcarrière. Beelden en stoere muziekjes die doen denken aan een Nike-reclame.

Als tv-kijker voel ik me lichtelijk bekocht. Ik wil geen commerciële overdosis maar ben geïnteresseerd in die man als mens. Wat ik bij zo’n grote vriendelijke reus wil weten is: waarom is hij dan een vechter geworden? Waar zit de donkere kant die hem tot keihard beuken beweegt? Oud-wereldkampioen boksen Lucia Rijker ging vechten om haar woede over haar rottige thuissituatie van zich af te meppen, bleek in de documentaire ‘Lucia Rijker, een bokser – een boeddhist’ (2016). Rico is een fanaticus in voeding, slaap en training, maar van vechten tegen demonen zien we niets. Nu de eerste aflevering geen hint tot verdieping gaf, vrees ik dat we naar zijn drijfveren, én naar intrigerend drama, moeten blijven gissen.

Vier keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.