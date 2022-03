De Dikke Van Dale viert jubileum ‘ouderwets’ op papier, en is met 21 cm dikker dan ooit

Toen de vorige Dikke Van Dale uitkwam, in 2015, voorspelden sommigen dat het de laatste druk was. Het woordenboek zou weldra alleen nog digitaal beschikbaar zijn. Maar de zwartkijkers zaten ernaast. Vandaag verschijnt de zestiende papieren editie van het woordenboek, 150 jaar na de eerste. De driedelige Dikke Van Dale doet zijn naam eer aan: van begin tot eind meet hij maar liefst 21 centimeter. Een historisch record, na de vorige druk van 20 centimeter.

“We merken dat er nog steeds mensen zijn die het prettig vinden om de papieren uitgave te gebruiken”, zegt Van Dale-hoofdredacteur Ton den Boon. “Al was het maar bij het spelen van scrabble of het oplossen van een kruiswoordpuzzel. Dat doe je nu eenmaal niet achter de computer. Bij lezingen en voordrachten zit er ook altijd wel iemand in het publiek die vraagt: wanneer komt er weer een nieuwe druk?”

Die ligt er nu dus: een jubileumeditie. 150 jaar geleden, begin 1872, verschenen de eerste delen die waren geredigeerd door Johan Hendrik van Dale. De onderwijzer en archivaris uit Sluis kreeg de klus zelf nooit helemaal af. Hij was met zijn manuscript blijven steken bij de letter Y toen hij in mei 1872 stierf aan pokken, 44 jaar oud. Zijn assistent Jan Manhave voltooide de klus enkele jaren later alsnog.

‘Bewerken is als het verbouwen van een schip op volle zee’

De nieuwste editie is sterk geactualiseerd. Een enorm karwei, verzekert Den Boon. “Het bewerken van de Dikke Van Dale is als het verbouwen van een schip op volle zee. Ons boek telt ruim 250.000 trefwoorden. Als je bij het ene woord iets verandert, moet je dat vaak ook bij een ander woord doen: het werk spreidt zich uit als een olievlek.”

De makers hebben zo’n tienduizend nieuwe woorden toegevoegd, van fabeltjesfuik tot ruttedoctrine. Bijna duizend daarvan zijn van Engelse origine, waaronder airfryer en bodyshaming. Verder is de Dikke van Dale vanaf nu genderneutraal: de-woorden die een persoon aanduiden, zoals de minister en de crimineel, krijgen voortaan de toevoeging (m/v/x). Voor de-woorden met een duidelijk biologisch geslacht, zoals de vuilnisman en de kraamvrouw, verandert er niets; die houden alleen een (m) of een (v).

Nieuw is ook dat er veel suggesties zijn toegevoegd voor woordcombinaties. Bij reduceren staat bijvoorbeeld ‘iemand tot lustobject reduceren’ en bij omkleden staat ‘met gezag, macht omkleed zijn’. Gebruikers hebben groeiende behoefte aan zulke tips. “Vroeger keken mensen alleen in het woordenboek als ze op zoek waren naar een betekenis of schrijfwijze”, zegt Den Boon. “Tegenwoordig gebruiken ze de Dikke Van Dale ook om een formulering te vinden bij het schrijven. Daar spelen we op in.”

‘De papieren editie heeft een toverslagfunctie’

Vanwege het jubileum is het woordenboek ook verrijkt met honderdvijftig korte verhalen over de Nederlandse taal. Eén tekst gaat over ‘automobiliteit’, ontstaan rond dezelfde tijd als de Dikke van Dale. Dit nieuwe fenomeen drong snel de taal binnen met bekende woorden als vélocipède, automobiel en autobus, maar ook met het verrassende autoverschrikker: een ‘uitklapbare reflector aan de zijkant van een fiets om ervoor te zorgen dat auto’s op veilige afstand passeren’.

Met deze taalverhalen willen de makers benadrukken dat je het papieren woordenboek ook prima kunt gebruiken om in te lezen. “Als je alleen een betekenis of schrijfwijze wilt opzoeken, is je smartphone of computer veel sneller”, zegt den Boon. “Maar het is ook interessant om door het woordenboek te bladeren. Dan vind je bijzondere of verouderde woorden die je soms goed kunt gebruiken. Je wordt ook steeds verrast door bijzondere citaten of pregnante uitspraken die we hebben opgenomen. Die toverslagfunctie van de papieren editie vind ik heel waardevol.”

Sinds de allereerste Dikke van Dale is er gemiddeld eens per negen jaar een nieuwe druk verschenen. Online gaan de makers sowieso door met actualiseren, gesteund door een groeiend aantal abonnees. Maar of er na deze jubileumeditie ooit nog een nieuwe druk zal verschijnen? Den Boon hoopt het van harte. “De papieren versie kan volgens mij prima naast de digitale blijven bestaan omdat ze allebei in andere behoeften voorzien. Maar of er hierna ooit nog een nieuwe druk komt, ligt in de schoot der goden.”

