De deltavariant dreigt definitief roet in het eten van de festivalzomer te gooien

Het is maar de vraag of er nog iets overblijft van de festivalzomer van 2021. Op dit moment zijn evenementenorganisaties, het Outbreak Management Team (OMT) en de overheid in gesprek om te redden wat er te redden valt.

Het lijkt erop dat de oprukkende deltavariant van het coronavirus nóg een extra set maatregelen met zich meebrengt, zegt Rosanne Janmaat, een beetje moedeloos. De COO van festivalorganisator ID&T zat dinsdag samen met de Alliantie van Evenementenbouwers om de tafel met deskundigen van het OMT die op persoonlijke titel aanwezig waren, en ambtenaren van verschillende ministeries. Om nog open te kunnen moeten bezoekers in plaats van 40 uur voor het begin, nu 24 uur voor het einde van het evenement worden getest. En dat geldt ook voor mensen die al zijn gevaccineerd. Een zeer lastige logistieke operatie. “We gaan nu uitzoeken of dat haalbaar is.”

Tot 13 augustus zijn alle meerdaagse evenementen opgeschort en voor de festivals die wel doorgaan, geldt dat bezoekers een vaste plek moeten hebben. Niet dansen, niet vrij bewegen, laat staan flirten. Over hoe evenementen daarna wel kunnen plaatsvinden ging vandaag het overleg.

Een duurzame oplossing

De organisatoren van onder andere Lowlands en Mysteryland willen dat graag weten, want ze moeten nu beginnen met de voorbereidingen. Dat kwam ook vorige week ter sprake in het ingelaste coronadebat waarvoor de Tweede Kamer was teruggekomen van reces. De evenementensector heeft behoefte aan perspectief, zo stelt niet alleen de sector, maar ook de drie coalitiepartijen VVD, D66 en CDA. Daarom moest er al vóór 13 augustus duidelijkheid komen over op welke manier het testsysteem ‘veilig en verantwoord’ kan worden hervat. Janmaat begrijpt dat de deltavariant een ander patroon laat zien dan eerdere varianten, “Maar straks komt er een volgende variant en wat doen we dan? Het is echt cruciaal dat we een duurzame oplossing vinden”. Janmaat hoopt dat er voor het einde van de week duidelijkheid komt over de festivalzomer.

Janmaat heeft wel het gevoel dat er wordt meegedacht, daarom staat het kort geding dat ID&T samen met ruim veertig mede-eisers had aangespannen nog even in de koelkast. Aanvankelijk zou het vorige week vrijdag voor de rechter komen, maar door het ingelaste Kamerdebat voelde de branche zich gehoord. “We zijn op dit moment in gesprek. Naar de rechter stappen kan altijd nog”, aldus Janmaat.

Testen voor Toegang

De coalitiepartijen VVD, D66 en CDA willen dat Testen voor Toegang zo snel als mogelijk en op een verantwoorde manier weer wordt toegestaan voor evenementen en festivals. Een motie daartoe kreeg brede steun vanuit de Kamer. Ook werd besloten om organisatoren verder tegemoet te komen in de gemaakte kosten en de termijn om een aanvraag in te dienen uit te breiden.

Het ging grondig mis met Testen voor Toegang in de twee weken na 26 juni dat er weer kon worden gedanst op festivals en in clubs. Het aantal coronabesmettingen steeg explosief door gesjoemel met codes, storingen in het systeem en slechte controles aan de deur. Janmaat is teleurgesteld: “De versoepelingen waren te voorbarig. Het testsysteem was er nog niet klaar voor.” Het leidde in de horeca tot verschillende verspreidingsclusters, waaronder op het Verknipt festival in Utrecht, waar minstens driehonderd mensen besmet raakten.

