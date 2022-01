De cultuursector wil weer open, dus Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries worden (heel even) kapper

De kappers mogen wel open, maar de theaters blijven gesloten. Dan worden de theaters toch gewoon kapsalons? Met de ludieke actie Kapsalon Theater willen theatermakers en initiatiefnemers Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries protesteren tegen de verlengde lockdown waarbij de cultuursector voorlopig gesloten blijft.

Het plan is om aanstaande woensdag 19 januari theater De Kleine Komedie in Amsterdam om te bouwen tot kapsalon. Er mogen vijftig mensen naar binnen die ofwel op de kappersstoel terechtkomen, of in de wachtruimte die is ingericht in de zaal. Mondkapjes en QR-code zijn verplicht, net als in een gewone kapsalon. “We houden ons aan alle regels”, zegt Ebbinge. Op het podium tussen de twee kappersstoelen in komt een cabaretier om de mensen in de ‘kapsalon’ te vermaken.

Op Twitter en Instagram is de actie juichend ontvangen door de theaterwereld. Diverse andere artiesten zoals Jochem Myjer, Claudia de Breij, Dolf Jansen en Theo Maassen hebben al laten weten graag mee te doen. Ook hebben enkele tientallen theaters door het hele land al laten weten dat ze woensdag ook een kapsalon zullen zijn. Onder meer het Parktheater in Eindhoven, De Liefde in Haarlem en Het Huis in Utrecht doen mee.

Het lijkt erop dat de cultuursector klaar is met zitten en afwachten. Afgelopen weekend waren er door het hele land al meer acties. Zo is de museumshop van het Drents Museum weer open. Dat vond het museum een mooie gelegenheid om op zondagmiddag twee uur lang een mini-bluesconcert te organiseren waarbij de bezoekers en passant ook de Frida Khalo expositie konden bezichtigen.

Horecaprotest

De horeca kwam zaterdag al in verzet en opende op tal van plaatsen de deuren. In veel steden gebeurde dat met toestemming van de gemeente, maar in bijvoorbeeld Utrecht werd er wel gehandhaafd. Dirk Beljaarts, directeur van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland laat weten dat het zeker niet de laatste acties zijn. Hij verwacht de komende dagen meer acties en vraagt het kabinet om ‘niet tien dagen te wachten om bekend te maken wat er met de horeca, cultuur en evenementen gaat gebeuren, maar om snel en eerder dit signaal ter harte te nemen’.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Kapsalon Theater (@kapsalontheater) op 16 Jan 2022 om 3:11 PST

Lees ook:

Cultuursector voelt zich (weer) gepasseerd bij versoepeling lockdown

Theaters, bioscopen en musea blijven nog minstens tien dagen dicht. Vanuit de cultuur klinkt protest, het gonst en het gist, maar maakt de sector ook een vuist tegen het coronabeleid?