De brave country-rock van de Everly Brothers is het geluid van de jaren vijftig

Close harmony country-rock, een beetje nasaal gezongen, onder begeleiding van een akoestische steelgitaar. De nogal brave liedjes van de wereldberoemde Everly Brothers zijn het typische geluid van de jaren vijftig en vroege jaren zestig. Zaterdag overleed de laatste overgebleven Brother van het duo: Isaac Donald ‘Don’ Everly.

Wie denkt dat de muziek van de Everly Brothers ‘van voor zijn tijd is’, heeft het mis. Nog altijd zijn liedjes als Wake up Little Susie en All I Have To Do is Dream klinkende songs die regelmatig worden gebruikt als decor voor films en series waarin de jaren vijftig en zestig herleven. Hun keurige imago had het het zangduo vooral te danken aan hun harmonieus gezongen liedjes en nette voorkomen, iets dat later slechts een dun laagje vernis zou blijken.

De Everly Brothers dankten hun succes aan de muzikale familie waarin ze opgroeiden. De broers traden als kleine jongetjes al halverwege de jaren veertig op in de radioshow van hun ouders als The Everly Family. Don Everly was de oudste van de twee en werd op 1 februari 1937 geboren in Muhlenberg County in de staat Kentucky. Het was moeilijk om hem te onderscheiden van zijn twee jaar jongere broer Phil. Regelmatig dachten mensen dat het een tweeling was: ze hadden hetzelfde korte kuif-kapsel en droegen dezelfde pakken.

De doorbraak van het duo kwam in 1957 met het nummer Bye Bye Love. Daarna volgde een korte maar heftige zegetocht in de hitparades. Ze werden in een adem genoemd met grootheden als Elvis Presley, Ricky Nelson en Pat Boone en ze waren een inspiratie voor bands als The Beatles, Simon & Garfunkel en The Beach Boys.

Hun laatste succes was het nummer Thats Old Fashioned uit 1962, daarna verdwenen even rap uit de hitlijsten als ze erin waren gekomen.

Drank en drugs

De popmuziek evolueerde door, maar de Everly Brothers konden het niet bijbenen. Het liep spaak tussen de broers, die regelmatig ruzies hadden die ook op het podium werden uitgevochten. Tijdens een concert in het Californische Knotts Berry Farm in 1973 liep het uit de hand. Don en Phil, beiden met een flinke slok op, konden het concert niet redden en toen Phil zijn gitaar stuksloeg en briesend wegliep betekende dat het einde van de Everly Brothers.

Het brave imago van de broers bleek schijn te zijn geweest. Beiden waren verslaafd aan speed en dat nekte met name de oudste broer Dan die tijdens een tournee al een aantal keer bewusteloos werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Broer Phil moest dan het optreden met een ander lid van de band afmaken, en de pers werd verteld dat Don een voedselvergiftiging had opgelopen.

De opgestapelde ergernissen leidden tot een breuk en de broers spraken ruim tien jaar niet met elkaar. Pas in 1983 legde het duo de ruzie bij, gingen ze weer optreden en namen nieuwe albums op. Het succes van weleer kwam echter nooit terug.

Don Everly overleed zaterdag 21 augustus op 84-jarige leeftijd. Hij laat zijn vrouw Adela, moeder Margaret, vier kinderen en zes kleinkinderen achter. Zijn familie laat weten dat Don gelukkig was omdat hij zijn dromen kon leven, samen met zijn grote liefde Adela.

Phil Everly overleed al in 2014 op 74-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longziekte.

