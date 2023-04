De betovering moet vanuit de koning zelf komen, anders gaat hij als Assepoester het paleis uit

De dag die je wist dat zou komen: Willem-Alexander tien jaar op de troon. Op koningsavond herdacht de EO het jubileum met een Blauw Bloed-special, waarin de troostende gaven van de vorst werden geroemd. Hij was de nabestaanden van de MH17-ramp en de toeslagenaffaire zeer tot steun geweest.

’s Ochtends hadden we iets van die nabijheid geproefd tijdens de viering van Koningsdag in Rotterdam. Willem-Alexander ging live in gesprek met Surinamers over het slavernijverleden en Máxima met moeders over de toeslagenaffaire. De koning knoopte zelfs een praatje aan met demonstranten langs de route. Ik denk dat dit uniek is in de wereld: een gekroond hoofd dat zich zo kwetsbaar en open opstelt. Ik kan me niet herinneren dat de NOS-camera’s ooit eerder zo dicht bij de koninklijke familie mochten komen.

Zo sprak prins Constantijn, broer van de vorst, openhartig over diens grote betrokkenheid. “Hij is een emotionele man, die zich dingen erg kan aantrekken.”

Vroeger zat de magie standaard in het Oranjepakket

Toch scoort Willem-Alexander na tien jaar koningschap slechte cijfers. Het vertrouwen in hem is gedaald van 74 naar 46 procent. Blauw Bloed somde het bekende rijtje populariteits-killers maar weer eens op: corona-vakantie in Griekenland, corona-feestje van Amalia en corona-bootje van twee miljoen.

Deze kijker vroeg zich af: zou de oorzaak niet wat dieper zitten? Zou het verdwijnen van elke magie rond het koningshuis wellicht de doodsteek zijn? Podcasts met Edwin Evers, interviewtjes met Jan Slagter…

Arm in arm wiegend met het volk.

Vroeger zat de magie standaard in het Oranjepakket, toen men geloofde dat God de majesteit op de troon had gezet. Nu dat geloof tanende is, zal de betovering uit de koning zélf moeten komen, want zonder magie geen monarchie. Immers, wat blijft er over van een vorst tegen wie je niet kunt opkijken? Bitter weinig. Hij zal als Assepoester uit het paleis verdwijnen.

Hossen en housen

Dat Willem-Alexander gewoon was, wist ik , maar hóe gewoon dat werd me pas helder na het jubileumoverzicht in Blauw Bloed. We zagen hem hossen, housen en arm in arm wiegen met het volk. Een onderwijzeres uit Almere, die met het koningspaar had geluncht, riep verrukt: “Na afloop hebben we gekkebekkenfoto’s gemaakt.”

Gerard Joling had ook eens op het paleis gegeten. Hij vertelde: “Ik zat aan tafel met Tineke de Nooij en de koning (in díe volgorde, red.) en ik zeg: Tineke, nou flik je het weer: het bestek in je tasje stoppen.” Willem-Alexander zou daarop gekscherend het tasje hebben doorzocht. Waarop De Nooij had geroepen: “Pas op hè, jongen!” Joling: “Lachen!”

Balanceren tussen nabijheid en popiejopie-gedrag

Het is te populair allemaal. En dat is wat anders dan nabijheid. Een vorst heeft de moeilijke taak, lijkt mij, om steeds te balanceren tussen nabijheid en popiejopie-gedrag. Verliest hij de distantie uit het oog, dan blijft er, in een geseculariseerde tijd, niets anders over dan leeg BN’er-dom. De feestjes, de uitjes, de bootjes, de vorst zit in hetzelfde schuitje als de vrolijke olijkerd Gerard Joling. En zijn populariteitscijfers gaan door dezelfde gehaktmolen als die van de kroketbruine Rachel Hazes.

U merkt, er ging ontzettend veel in mij om op Koningsdag. Over de tragiek van een vorst in de moderne tijd, over dreigend tv-BN’er-schap en over onze monarchie die aan ‘populariteit’ ten onder zal gaan.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie. Willem Pekelder vervangt hen af en toe.