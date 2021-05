De beste liedjes scoren in een strakke Eurovisieshow

De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival 2021 beloofde een waar slagveld te worden. In deze show zaten de meeste landen die de bookmakers een top-twintigplaats toebedelen. Elf landen werd een goede kans voorspeld, maar er was maar plek voor tien. De gedoodverfde winnaars gingen inderdaad door, behalve Kroatië.

Hoogtepunten van de avond waren de rijdende matroesjkajurk van de Russische Manizha, Vasil van Noord-Macedonië (veranderde in een discobal), en de reusachtige witte engel Tix uit Noorwegen.

Destiny uit Malta. Beeld Reuters

Dieptepunten waren de Ierse Lesley Roy die door het prachtige, maar veel te bewerkelijke decor, totaal geen toon kon houden en de Roemeense Roxen die zingt aan slapeloosheid te lijden, maar dat is logisch als je jezelf zo vals in slaap probeert te zingen.

De 3500 uitverkorenen in de zaal en het miljoenenpubliek thuis werden getrakteerd op een strak geregisseerde show, professioneel aan elkaar gepraat door de charmante Chantal Janzen, de vrolijke Edsilia Rombley, de innemende Jan Smit en de schitterende Nikkie de Jager.

Groot feest

Hoewel Ahoy nog niet voor een derde gevuld was, lieten de aanwezigen er geen twijfel over bestaan dat ze er zin in hadden. Na een jaar uitstel en festivalvasten vierde een bont uitgedost gezelschap met vlaggen en wimpels een feest alsof er zeker vier keer zoveel mensen op de tribune zaten.

Na een liedje van de Nederlandse winnaar Duncan Laurence opende de avond met knallend vuurwerk, vlammen en een gelikte lasershow. Het was direct duidelijk, het Songfestival is bij Nederland in goede handen. En ook coronaproof: tijdens intermezzofilmpjes tussen de liedjes sprintte, onzichtbaar voor de thuiskijkers, een legertje schoonmakers het podium op om de boel te ontsmetten.

Efendi uit Azerbaijan. Beeld AFP

Positieve testen

De afgelopen weken is er hard gewerkt om covid buiten de deur van Ahoy te houden met bijna dagelijkse testen, handontsmetters en degelijke mondkapjes. Ondanks de maatregelen was er toch een enkele positieve coronatest in de Maltese delegatie en eerder bij Oekraïne. Toch waren dinsdagavond bijna alle optredens live, alleen Australië durfde het niet aan om naar het Europese vasteland af te reizen en stuurde geen delegatie, maar alleen een filmpje.

Als pauzeact was Davina Michelle ingehuurd, die een optreden verzorgde terwijl het publiek kon stemmen. Ze bezong de relatie van de Nederland met het water met het lied Sweet Water, terwijl dansers als golven over het podium spoelden.

Donderdag is de tweede halve finale. De grootste kanshebbers die dan zullen optreden zijn IJsland, Bulgarije en Zwitserland. Echte kanshebbers zijn volgens de bookmakers Frankrijk en Italië. Die zijn – evenals de rest van de ‘Big Five’: Duitsland, Spanje en Verenigd Koninkrijk en organiserend land Nederland – verzekerd van een finaleplaats.

Door naar de finale op zaterdag zijn: Noorwegen

Israël

Rusland

Azerbeidzjan

Malta

Litouwen

Cyprus

Zweden

Belgium

Oekraïne De afvallers zijn: Kroatië

Slovenië

Australië

Noord-Macedonië

Ierland

Roemenië

