De beste en slechtste tv-transfers van 2019

Van NPO naar commercieel

Talkshows: Eva Jinek - Twan Huys

Het jachtseizoen is nu echt geopend met programmadirecteur Peter van der Vorst aan het roer bij RTL; vlak voor Kerst nog kaapte hij het ‘Paleis voor een Prikkie’-duo Frank Jansen en Rogier Smit weg bij SBS6.

Maar zijn grootste trofee dit jaar is wel Eva Jinek. Een sterspeler wegkopen bij de NPO is namelijk geen sinecure. Andere doelgroepen, een andere insteek van programma’s maken, de sterspelers weten dat commerciële televisie lucratief is én risicovol.

Jinek is nog niet begonnen bij RTL, dus we kunnen alleen vermoeden dat ze wat kijkers verliest door die reclames tussen de gesprekken door. Die waren ook lastig bij ‘RTL Late Night met Twan Huys’. Huys stapte vorig jaar vol bravoure over naar RTL en moest in maart 2019 toezien hoe zijn show van de buis werd gehaald. Hij dook onlangs weer stilletjes op bij de publieke omroep als vervanger bij ‘Buitenhof’.

Zijn capitulatie zal niet aan Eva Jinek kleven. De meer human interest-gesprekken liggen haar beter dan Huys, bovendien wás ze al een transferkoningin. Ze stapte over van de NOS naar heel andere bloedgroepen: het rechtse WNL en daarna het christelijke KRO-NCRV. Elke keer dat mensen dachten dat ze het nu echt kon vergeten, won ze aan invloed.

Op vrijdag 3 januari begint ze na kijkcijferkanon ‘The Voice of Holland’ met haar nieuwe talkshow bij RTL. In tegenstelling tot Twan Huys, Art Rooijakkers en Beau van Erven Dorens werkt ze niet met producent Blue Circle, een zusterbedrijf van RTL. Ze neemt haar eigen, onafhankelijke producent PilotStudio mee, ook voor talkshow ‘Beau’ die de hare weer afwisselt in april. Nu wordt het turven hoe vaak RTL-programmamakers bij haar aan tafel zitten.

Entertainment: Art Rooijakkers - Jan Versteegh - Geraldine Kemper

Art Rooijakkers

Als je ‘Wie is de Mol?’ presenteert bij AvroTros ben je nu eenmaal ‘the man’ met die miljoenen fans. En Art Rooijakkers deed het vilein en sympathiek tegelijk. Vorig jaar was hij vol zelfvertrouwen klaar voor een transfer naar RTL. Hij heeft dit jaar gemerkt dat hij zijn veilige NPO-nest verlaten heeft., want hij heeft nooit meer zulke hoge kijkcijfers gehaald.

‘Zomer met Art’ was te luchtig, en voor een personalityshow heeft Rooijakkers te weinig smoel. Over het programma ‘Iedereen had het erover’ werd niet nagepraat. En toen hij het populaire ‘Van der Vorst Ziet Sterren’ van een klein beetje leuk-valse Peter van der Vorst mocht overnemen met de titel ‘Rooijakkers over de vloer’, bleek dat ook wat braaf. Hij bereikte er grofweg zeshonderdduizend kijkers mee, lang niet slecht. Maar het stralen van zelfvertrouwen is hem even vergaan.

Art Rooijakkers: beetje luchtig, beetje braaf. Beeld RTL

Jan Versteegh

Wie ook een toontje lager zingt, is de aan zijn keel geopereerde Jan Versteegh. En niet om die reden. Het was entertainmentprogramma ‘6Inside’ waarin hij zich heeft verslikt. Samen met Albert Verlinde moest dat Talpa’s vlaggenschip worden, maar in juni was het alweer verdwenen. Te weinig scoops, pit, helderheid. Bij BNNVara was Versteegh de gouden jongen. Succesvol als mol in ‘Wie is de Mol?’ 2018, en maker van programma’s uit eigen fascinatie. In ‘Jan de Belastingman’ onderzocht hij of kleine ondernemers net als multinationals belasting kunnen ontwijken, met ‘Rijk!’ bekeek hij hoe hij snel geld kon maken.

Bij Talpa is dat onderdeel tenminste gelukt. Sinds augustus presenteert hij bij SBS6 het afgestofte ‘Lingo’. Hij leidt het spelletje functioneel gezellig, voor zo’n zeshonderdduizend kijkers, maar zijn eigen ideeën in de praktijk brengen is er op tv niet meer bij.

Jan Versteegh: van het vlaggenschip ‘6Inside’ met Albert Verlinde naar ‘GROEN!’-roepend publiek in de Lingo-studio. Beeld SBS6

Geraldine Kemper

Wie heeft trouwens zijn vrouwelijke evenknie Geraldine Kemper nog gezien? Afgelopen juni stapte ze van BNNVara over naar RTL maar raakte uit beeld. Wel heeft ze in december de rol van Jamai Loman in ‘The Voice Backstage’. En vanaf 23 januari presenteert ze ‘Expeditie Robinson Videoland’, een versie met onbekende mensen in plaats van BN’ers, op de betaalde streamingdienst van RTL. Da’s wel erg oefenen in de luwte.

RTL > Talpa

Linda de Mol

Een overstap van Linda de Mol naar John de Mols omroep kon niet uitblijven. Vorige zomer was haar neefje Johnny al overgestapt van RTL naar Talpa, nu zij. Ze baalt ervan dat RTL 4 haar grote programma’s ‘Oh Wat Een Jaar’ en ‘Weet Ik Veel’ niet aan haar wilde meegeven. Maar met een paar heel goed bekeken avondjes ‘Ik Hou van Holland’ en ‘Miljoenenjacht’ bewijst ze dat zij in staat is haar kijkers mee te nemen. En dat kunnen er niet veel.

Ze kreeg bovendien de spannende klus om als creatief directeur van Net5 die vrouwenzender nieuw in te richten. ‘Powered by Linda’, heet die nu. Haar eerste trofee: Merel Westrik.

Merel Westrik

Met zo’n ster als Merel Westrik zou die vrouwentalkshow ‘Ladies Night’ wel gaan lukken, dachten ze bij Net5. Laatst bij ‘Pauw’ vertelde Linda de Mol dat ze echt van slag was van de lage kijkcijfers, rond de honderdduizend. Westrik doet het scherp, losjes, grappig op Talpa’s vrouwenzender, maar haar pas verworven sterrenstatus dreigt er wel onder te lijden.

Ze had net zo’n sterke, casual kant laten zien in ‘Wie is de Mol?’ begin dit jaar. Daarna was ze uit haar RTL Nieuws-cocon gekropen en naar Talpa overgestapt vanwege de verleiding van een eigen personality-talkshow. Van de vierhonderdduizend mensen die in het begin keken, is nog een kwart over.

Merel Westrik zal het wel overleven, ze stapte net als Jinek al vaker over: van AT5 naar WNL naar RTL, en dit jaar naar Talpa. In maart 2020 begint ‘Ladies Night’ 2.0 en zoekt het zijn publiek weer terug.

Merel Westrik: scherp, losjes, grappig - maar niemand die het ziet. Beeld Net5

Wendy van Dijk

Als er één tv-ster in zwaar weer verkeert, is het wel Wendy van Dijk. De vroegere publiekslieveling van ‘Hart in Aktie’ (SBS6) en The Voice (RTL) is volgens haar publiek naast haar stiletto’s gaan lopen. Met haar voormalige RTL-baas en man Erland Galjaard zou ze leuke baantjes regelen voor vrienden. Ze deed haar jarige zoon Sem (16) een peperduur brommobiel cadeau, gesponsord of niet. En zo bewees ze het gevoel voor de gewone man te hebben verloren.

Toch kwam ze dit jaar terug in de SBS6-stal, en niet toevallig is haar man Galjaard nu strategisch adviseur bij Talpa. Haar programma’s als ‘Flirty Dancing’ of ‘Superkids’ scoorden matig. Eerder is haar naam verbonden aan het op Twitter ‘liken’ van haatberichtjes over RTL-concurrent Chantal Janzen. Van Dijk zegt dat ze is gehackt. Half december was er een relletje andersom: in Chantal Janzens magazine &C vertelt Wendy van Dijk over haar cocaïneverslaving. Een andere Wendy van Dijk, maar omdat dit niet duidelijk in hij begeleidende persbericht stond was een rel gauw geboren. Janzen bood uitgebreid haar excuses aan, foutje van de redactie.

Nu ze in 2020 weer ‘Hart in Aktie’ gaat maken bij SBS6 is het afwachten of de gewone kijker haar nederige hulpvaardigheid weer geloofwaardig vindt.

Van commercieel naar NPO

Oh ja, in de sfeer van ‘gaan voor het grote geld’ zouden we bijna vergeten dat presentatoren ook soms (terug) naar de NPO willen vanwege zijn heel andere waarden. Wat als ze gewoon mooie televisie willen maken, betekenisvolle programma’s, zonder per se de massa te moeten behagen?

Oud-nieuwslezer Rik van de Westelaken keerde vorig jaar al terug in het NPO-nest (AvroTros) na een paar jaar reisprogramma’s bij Net5. Prompt was hij in 2019 weer zichtbaar als de nieuwe ‘Wie is de Mol?’-spelleider en als presentator van het Gouden Televizier-Ring Gala (twee klussen die Art Rooijakkers eerder deed).

Ook Twan Huys is op zijn schreden teruggekeerd. En zelfs Humberto Tan (RTL) gaat bij de NPO aan de slag, vrijdagmiddagen op NPO Radio 1. Pikant is wel dat zijn vermeende ex-liefje Dionne Stax de overige middagen daar gaat invullen met Toine van Peperstraten, in ‘Stax&Toine’.

Piet Paulusma

Op de valreep dit jaar was er nóg een opmerkelijke transfer naar de NPO: weerman Piet Paulusma. Op 4 februari 2019 bleek dat Talpa de SBS6-weerman had ontslagen. Na bijna 24 jaar zowat zeven dagen per week een weerbericht, kwam dat als een donderslag bij heldere hemel. Maar goed, het weerbericht bij SBS6 moest meer hightech, meer vanuit een gelikte studio, meer kosmopolitisch. En Paulusma’s handelsmerk is natuurlijk dat hij gewoontjes tussen de gewone mensen in staat en er een regionaal tintje aan geeft met zijn ‘oant moarn’.

Piet Paulusma presenteert op 30 december zijn laatste SBS6-weerbericht en is vanaf 1 januari 2020 bij Omroep MAX te zien. Na maanden onderhandelen over zijn te hoge prijs tekende hij live in ‘Tijd voor MAX’ de contracten, samen met zijn nieuwe baas Jan Slagter.

We gaan zien hoe het de weggekochte en teruggekeerde sterspelers vergaat in 2020. Nieuwe rondes, nieuwe kansen.

Meesteronderhandelaar Piet Paulusma doet het weer. Beeld Omroep MAX

