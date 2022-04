De bekentenis van Johan Derksen is tv op zijn laagst

Hoe kríjgt Johan Derksen het voor elkaar deze week, om bij Vandaag Inside (Talpa) zo’n bom te droppen over een duizendurenkaars die hij ‘een dronken juffrouw’ tussen de benen had gestoken, terwijl alle aandacht deze week naar anderen moest gaan.

Kijk maar eens hoeveel er was geprogrammeerd rond Koningsdag. Er waren Blauw Bloed-specials van de EO over Amalia en over het twintigjarig huwelijk van Willem-Alexander en Máxima. Allemaal lief en vol respect voor de positie waarin deze mensen verkeren. Bij het NOS-Koningsdag-verslag had koning Willem-Alexander nog meermaals moeten reageren op zijn gedaalde populariteit, maar ook dat verliep mild.

In het Amalia-portret vertelde EO-royaltykenner Jeroen Snel gniffelend over het vriendje van de kroonprinses, dat door de Nederlandse pers braaf buiten beeld wordt gehouden. De Duitse pers gaat daarentegen los op die Isebrand Kaldewei, een Duitse miljonairszoon van 19 jaar uit een familie rijk door de verkoop van jacuzzi’s en luxe baden. De jongen met rozige wangen studeert business management in Tilburg en was afgelopen winter mee skiën in Lech. Is er verder íets over gezegd? Niet dat ik weet.

Derksen leidt flink af van Johnny de Mol

Wat velen met mij ’s avonds even in de nieuwsapps opzoeken, is hoe het nu verder moet met Derksen. Dát is het opgewonden nieuwtje dat de aandacht kaapt. Columnist Roos Schlikker wil al niet meer bij VI aanschuiven.

Het leidt flink af van Johnny de Mol bijvoorbeeld, die dinsdag bij HLF8 (Talpa) zei van de buis te gaan om zich te richten op zijn verdediging tegen een nieuwe ‘valse’ beschuldiging. Hij zou een vrouw hebben gedrogeerd met GHB en haar daarna in een hotel hebben misbruikt.

Derksen besprak het verhaal dinsdag in Vandaag Inside. “Ik zou wel zo’n flesje mee naar huis willen, maar dat terzijde”, ginnegapte hij. Tegen een onbewogen Wilfred Genee: “Jij vindt het geen leuke grap?”. Hij beargumenteerde verder dat degene die met die beschuldiging kwam, De Mol senior al eerder had willen afpersen. Er zat ‘duidelijk’ een verdienmodel achter.

Ik voel me een speelbal in een publiekscampagne

Nu had Johnny wel een tijd wild geleefd, vergoelijkten de heren, en als hij echt wat gedaan had, moest hij worden gestraft. Maar ze hadden het op de redactie besproken: “We hebben natuurlijk allemaal onze tijden gekend”, zei Genee. “Nee, ik niet”, zei tafelgast Steven Brunswijk. En terecht, we zijn niet allemaal losgeslagen jeugd geweest, ook niet in de jaren zestig. Vervolgens kwam Derksen met zijn kaarsverhaal van vijftig jaar geleden waarvoor hij ‘zich diep schaamt’, maar waarmee hij wel de lachers op de hand kreeg.

Hij had het ook níet kunnen vertellen, want velen vonden het pijnlijk. Dan had hij woensdag niet hoeven nuanceren dat die kaars ‘er niet ín zat’, maar er rechtop tussen stond. Dan was Talpa niet ‘enorm geschrokken’ van Derksens uitlatingen, maar misschien wel van de beschuldigingen aan Johnny de Mols adres. Nu liet het tv-bedrijf alleen weten ‘Johnny’s keuze te respecteren’ om HLF8 tijdelijk te verlaten.

“Never a dull moment bij Talpa”, grapte De Mols vervanger Hélène Hendriks woensdag. En vertederend: “Moeten we nog een kaarsje opsteken voor Johan?” Onwillekeurig voel ik me een speelbal in een publiekscampagne, en daar heb ik helemaal geen zin in. Laat dit soort zaken toch aan rechters over in plaats van aan kijkers.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.