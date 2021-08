De beestachtige machtsstrijd tussen de seksen en tussen vrouwen onderling

Lisa Taddeo geeft alle ruimte aan de razernij en dat is te veel. Toch lukt het niet haar gitzwarte debuutroman weg te leggen.

Met de stoffelijke resten van haar ouders in twee plastic zakken voor de bijrijdersstoel van haar Dodge Stratus en het voorgevoel dat ze op het punt staat een moordenaar te worden, rijdt Joan van New York, waar haar getrouwde ex-minnaar zich voor haar ogen in het gezicht schoot, naar Los Angeles, op de hielen gezeten door de wraakzuchtige dochter van de zelfmoordenaar. Nu Vic dood is, is er niemand meer, maar in het bloedhete berggebied boven LA woont een vrouw die ze nog nooit ontmoet heeft en met wie ze een geheim verleden deelt. Een verleden zo gruwelijk en beschadigend dat het haar tot ‘een soort monster van Frankenstein’ heeft gemaakt.

Lisa Taddeo baarde twee jaar geleden opzien met haar non-fictiewerk Drie vrouwen, een diepgravend onderzoek naar de seksuele verlangens van drie doorsnee Amerikaanse vrouwen. Acht jaar lang volgde ze hen en registreerde nauwgezet hoe hun grenzen keer op keer werden overschreden door mannen die daar fluitend mee weg kwamen. Mannen willen seks, vrouwen willen liefde, het is een klassieke boodschap die Taddeo ook in haar debuutroman Beest vormgeeft. Joan: ‘Heel mijn leven namen alle mannen steeds wat ze wilden en vertrokken zodra het voorbij was.’ En: ‘Werkelijk elke man in mijn leven bakende het pad af in de richting van moord’.

Lisa Taddeo

Vrouwen zwijgen te vaak over seksueel geweld

Vrouwen hebben recht op hun razernij, zei Taddeo in een interview, te vaak zwijgen ze over hun ervaringen met seksueel geweld. Het is zoals Joan in Beest opmerkt: ‘Je moet niet vergeten dat de meeste mensen het niet graag horen wanneer er iets akeligs gebeurd is. Ze kunnen alleen zo nu en dan iets aan. De akeligheid moet verteerbaar zijn. Bij te veel akeligs stoppen ze hun oren dicht en belasteren het slachtoffer.’

Taddeo’s antiheldin weet al vanaf haar tiende dat iedereen tot monsterlijke dingen in staat is en ook dat er altijd een reden is voor monsterlijkheid. Ze meent zelf verdorven te zijn, verantwoordelijk voor veel van de ellende die haar is overkomen, maar dat zijn de trauma’s die spreken. ‘Je hebt verkrachtingen en dan zijn er ook nog de verkrachtingen die wij toestaan, die waar we eerst voor gaan douchen en ons voor klaarmaken. Maar dat betekent niet dat de man niks uitspookt’, wordt haar verteld.

Zoveel op elkaar gestapelde ellende beukt je murw

In Beest geeft Taddeo alle ruimte aan de duisternis, aan de razernij. Niet gehinderd door de wetten van de non-fictie of de drang de misère verteerbaar te houden, rijgt ze in vlammende vaart de ene macabere gebeurtenis aan de andere, in haar vele verhaallijntjes weet haast geen enkel personage te ontkomen aan het hellevuur. Taddeo doet geen concessies, is nietsontziend en heeft een broertje dood aan subtiliteit: Beest is bruut. Een gitzwarte roman propvol pedofielen, verkrachters, egoïstische ouders, verknipte zielen en dode kinderen, propvol moord, seksueel geweld en ongeluk. Het is veel, te veel; zoveel op elkaar gestapelde ellende beukt je murw.

Maar toch. De drang om Beest walgend aan de kant te slingeren is minder groot dan de behoefte om door te lezen. Dat verrotte leven van Joan kruipt onder de huid. Taddeo schrijft bovendien erg goed; haar proza sprankelt, haar stijl is aangenaam rauw en haar observaties over de beestachtige machtsstrijd tussen de seksen en tussen vrouwen onderling zijn scherp. En het einde is hartverscheurend.

Lisa Taddeo

Beest

Vert. Janina van der Kooij.

Nijgh & Van Ditmar. 320 blz. € 22,50

