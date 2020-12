De beelden van adolescenten uit een maffiafamilie blijven in je hoofd rondzingen

Het vergt veel kracht om een cirkel van geweld te doorbreken. Toevallig gingen daar woensdag twee programma’s over: het bijzondere ‘Getekend - Sporen van kindermishandeling’ (EO) en de documentaire ‘Uit de schaduw van de maffia’ (NTR).

De korte, verstilde interviews in Getekend waren me al eerder opgevallen. Kunstschilder Herman van Hoogdalem vraagt zijn gasten om over hun gewelddadige jeugd te vertellen. Ondertussen schildert hij minstens vijf portretten. Het doet denken aan ‘De geknipte gast’ en ‘Hoofdzaken’ waarin het knippen net genoeg afleidt om achteloos te kunnen vertellen. In Getekend is het alsof de liefdevolle penseelstreken de gasten een extra veilig gevoel geven. Ze zijn slachtoffer, maar staan als schildersmodel ook op een voetstuk. Precies de goede setting voor een open gesprek zonder schaamte.

Hameeda bekijkt haar portret.

Deze week vertelde de Pakistaans-Nederlandse Hameeda over de stokslagen en ketting-afranselingen door haar vader. En over de leugen dat haar moeder en zusje waren verongelukt toen zij vier was. Haar stiefmoeder sloot een andere zus en haar afzonderlijk op, liet haar braaksel eten en verscheurde het allerlaatste fotootje dat ze had van haar moeder. Ik dacht aan Assepoester. Zou het echt zo zijn, dat alles wat mensen kunnen denken en verzinnen, ergens ter wereld ook waar is?

De pijn én de kracht dat ze het heeft doorstaan en zelf wel een lieve moeder is, ziet zij terug in haar portretten. Het is bijzonder om te zien hoe dat werkt; dat ze zich op een diepere laag tot zichzelf verhoudt.

Het Vrij om te kiezen-project

Dat gebeurt een klein beetje in ‘Uit de schaduw van de maffia’, van Sophia Luvarà. Zij komt uit de meest gewelddadige regio van Italië , het stuk van de laars onder Napels, net als de zonen van de ‘Ndrangheta maffia die ze in deze documentaire, internationaal ‘Sons of Honour’ geheten, volgt.

Alfonso Gallico (20) verwoordt zijn verwarring.

De jeugdrechter Roberto Di Bella uit de stad Reggio Calabria haalt criminele minderjarigen weg bij hun maffiafamilie en plaatst hen in een heropvoedingstehuis: het Vrij om te kiezen-project. Ook hier moet afstand zorgen dat ze anders naar zichzelf gaan kijken. “Het lot van een maffiazoon is al bezegeld: de dood of de gevangenis”, zegt hij. Hij berecht nu de zonen van de mannen die hij in de jaren negentig opsloot. Hij vertelt over vrouwen die alle mannen uit de familie kwijt zijn: hun zoon in de cel, broer dood, man, vader en opa in het gevang.

Het project wordt controversieel maar effectief genoemd. De film geeft geen enkel bewijs: geen cijfers van hoeveel jongens de vicieuze cirkel hebben kunnen doorbreken, geen recidive-cijfers. We horen niet hoe de maffia zelf omgaat met die uit de indoctrinatie gehaalde jongens. Slap verhaal wat dat betreft.

Maar de flarden verhalen en beelden van die adolescenten blijven in je hoofd rondzingen. Gezichten met zoekende ogen. Spelen ze Monopoly, zegt eentje: “Haal je hand weg of ik breek ‘m.” De toneelles met het stuk ‘Romeo en Julia’ over twee rivaliserende families spelen ze als van binnenuit. Hoe kunnen zij nog ‘hele’ mensen worden, denk je dan.

Het lijkt Alfonso Gallico (20) gelukt, na vijfenhalf jaar opsluiting. “Ik dacht dat ik goed was in de ogen van mijn ouders, maar iedereen vond me slecht. Was ik dan goed of slecht?”, verwoordt hij zijn verwarring. Hij woont nu met zijn moeder in Noord-Italië. De rest ging terug naar de streek van die warme, giftige familie.

