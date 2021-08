De bedelende vrouw verdient bewondering, geen boete

Kunsthistoricus Joke de Wolf richt de blik op een kunstwerk dat bij de actualiteit past. Deze week: bedelen.

In de brievenrubriek van deze krant schreef een lezeres afgelopen week over het geluk dat ze begin jaren tachtig had gehad. Ze was alleenstaande bijstandsmoeder in Leeuwarden en kreeg steun van haar vader en ex-man. De een betaalde haar krantenabonnement, de ander de pianolessen en nieuwe schoenen voor hun dochter.

Anders dan de vrouw uit Wijdemeren die een grote boete kreeg omdat haar moeder boodschappen voor haar deed, was zij nooit gecontroleerd. De gemeente had haar zelfs aangemoedigd te blijven studeren; er was op dat moment toch geen werk. ‘Wat een verschil met de huidige strenge regels!’, eindigde de brief.

Die briefschrijvende lezeres is mijn moeder. Die dochter, dat ben ik. De pianolessen en de schoenen waren inderdaad bijzonder. Een schoenwinkel waar ze foto’s maakten van je zwakke enkels. Een pianoleraar die vertelde over concerten in New York, die me liet kennismaken met de muziek van Debussy en Prokovjev. Bijzonder, niet vanwege de financiële waarde maar vanwege de andere werelden die je ermee betrad.

De voornaamheid straalt eraf

Naastenliefde, het zorgen voor de armen en zwakkeren, is in veel culturen een deugd. Dat was ook zo in de Hollandse zeventiende eeuw. Centraal op dit schilderij zette Jan Steen in 1655 een rijke weduwnaar met zijn dochter neer. Zij schrijdt naar ons toe, haar vader zit op het bankje voor hun huis. Het staat aan een Delftse gracht, rechts achter is de toren van de Oude Kerk te zien.

Adolf en Catharina Croeser, bekend als ‘De burgemeester van Delft en zijn dochter’, Jan Steen, 1655. Beeld Rijksmuseum

Beiden zijn gekleed in dure, glimmende stoffen, de man knapt bijna uit zijn zwarte pak, wijdbeens vult hij het centrum van het schilderij. Lang werd gedacht dat hij de burgemeester was, pas kort geleden bleek het te gaan om Adolf Croeser, een rijke korenhandelaar, met zijn dochter Catharina.

Van de man met de hoed volgt de toeschouwer automatisch zijn blik naar zijn linkerkant, waar een vrouw haar hand naar hem ophoudt. Ze loopt met een stok, haar schoenen zijn versleten en hoewel haar handen nog jong zijn, is haar blik gepijnigd. Naast haar staat een klein jongetje dat eerbiedig zijn hoedje heeft afgezet.

Wat gaat hij doen?

Het is een cliffhanger-schilderij: de vrouw heeft net gevraagd om een aalmoes, de man had eigenlijk andere plannen. De brief in zijn linkerhand heeft daar misschien mee te maken, en anders het boeket in het open raam links wel. Nu moet hij bedenken hoeveel geld hij kan missen.

Jan Steen laat hier zien hoe scheef de verhoudingen kunnen liggen. Zelfs al zou de rijke koopman de vrouw een grote zak geld meegeven, het feit dat ze haar hand moet ophouden, dat ze de hoog zittende man om medelijden moet vragen, is vernederend. Het beste detail schilderde Steen aan de rechterkant van het schilderij: daar staat een andere heer, aan zijn kanten kraag en hoge hoed te zien nog voornamer dan de koopman. Hij is net zo benieuwd naar de uitkomst als wij.

Adolf Croeser voert ongetwijfeld een strakke boekhouding en kent de kneepjes om zo weinig mogelijk tol en andere belastingen te betalen. Hopelijk ziet hij ook dat deze vrouw juist alles op alles zet om een eerlijk leven te leiden, en er zelfs deze vernedering voor over heeft niet af te zakken tot misdaden. In die zin is zij niet iemand om op neer te kijken, maar juist om te bewonderen. Terecht hangt het schilderij nu in de Eregalerij van het Rijksmuseum.