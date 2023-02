De balans tussen melig zijn en mopperen blijkt in ‘Media Inside’ moeilijker dan gedacht

Marcel van Roosmalen droeg zondag opgewekt zalmroze in de eerste aflevering van het nieuwe, vijfde seizoen Media Inside. Dat beloofde wat. Al vier series navigeren Gijs Groenteman en hij zich melig mopperend door het media-aanbod. Maar de balans tussen melig zijn en mopperen bleek zondag moeilijker dan gedacht.

Voor MI ga je ontspannen zitten, kijken hoe ze nu weer gaatjes schieten in het tandglazuur van ijdele BN’ers. Bij de welwillende lach van tafelgasten Rutger Castricum en Nadia Moussaid riepen ze bij Heel Holland Bakt alvast de gehoofddoekte kandidaat Zineb tot winnaar uit; goed voor de diversiteit. Totdat de Hollands-blonde Mercedes er met de prijs vandoor ging. “Gelukkig won die man niet”, riepen ze gevat over finalist Jan.

De immer populaire presentator André van Duin – ‘levensader van Jan Slagter’ (Max) – moet gaan oppassen: komend seizoen gaat hij met Janny van der Heijden in Zwitserse treintjes door de Alpen tuffen zoals hij eerder met haar in een Nederlands bootje dobberde. “Dingen opmerken die iedereen ziet”, zei Van Roosmalen droog. De publiekslieveling is gewaarschuwd.

Melkmeisje Dionne Stax

Matthijs van Nieuwkerk moest het ook ontgelden. Zijn formats worden een voor een overgenomen door mannen die het prima doen. Herman van der Zandt deed de Top 2000, afgelopen zaterdag scoorde Patrick Lodiers zelfs iets beter dan Mathijs met quiz The Connection. En voor Matthijs gaat door vindt Eric Corton zichzelf wel geschikt. Van Roosmalen: “Die heeft wat met gitaren.” Groenteman: “Hij is ook wel Sven Hammond-esk”, om de combinatie met de bandleider aan te duiden.

Marcel van Roosmalen in 'Media Inside' naast een kartonnen uitvoering van Rob Trip.

Gijs en Marcel waren lekker hard voor al die tv-makers die er ook maar iets van proberen te brouwen. Voor ‘melkmeisje’ Dionne Stax met haar komende Vermeer-programma. Voor ‘sik’ Ilja Gort in Frans-Baskenland, die in zijn wijnprogramma inderdaad wel heel kwijlend om de schouders van die sterke Baskische vrouwen heen hangt.

Hard voor de watersnoodteevee van vorige week ook, die ikzelf overwegend positief had besproken. De NOS moest niet creatief gaan lopen doen met die Watersnoodjournaals, vonden ze, en ze lachten weervrouw Willemijn Hoebert uit toen die het springtij van ’53 uitlegde met de maan, aarde en zon als animatie in haar handen. “Infantiel”, praatte Rutger Castricum mee. “Ik voel me niet de doelgroep”, beaamde Nadia Moussaid het geheel. Kefah Allush (EO) moest het met zijn De nacht van ’53 natuurlijk ook ontgelden.

Klierend eerbetoon voor Rob Trip

De sfeer aan tafel begon te lijken op een middelbare schoolklas waar iedereen de les ‘saaai’ vindt en niemand meer durft te zeggen dattie hem best interessant vindt. Dat slaat alles plat. De oer-neutrale Rob Trip (NOS) kreeg een klierend eerbetoon. Tafelgast Rutger Castricum kreeg geen echte vraag en mocht alleen mee-geinen; alleen Nadia Moussaid kon vertellen over haar eigen komende talkshow Nadia (VPRO): geen tafel, geen BN’ers, slechts één onderwerp per keer, voor verdieping. Lijkt me spannend.

Het was ondertussen het enige programma waarover Gijs en Marcel positief klonken – waarschijnlijk omdat ze in de studio zat. Ik begin te denken: als ze het achter de schermen maar aardig houden, mogen ze op beeld best eens wat van Matthijs van Nieuwkerks verwondering erbij mengen.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.