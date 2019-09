De baard van Willem-Alexander doet niet onder voor die van andere royals

Tijdens zijn eerste officiële verplichting na een zomer in Griekenland bleek onze koning zijn vakantiebaard te hebben gehouden. De veelgehoorde reactie luidde: dat staat hem goed, koninklijk. En ook: goeie kleur, hij is nog helemaal niet grijs. Daarna was het weer plechtigheid troef, want de herdenking van de Slag om de Schelde was natuurlijk geen gelegenheid voor gebabbel over dit soort trivialiteiten.

Toch is het voor een man, zeker in zo’n prominente positie, een hele beslissing want je uitstraling verandert er behoorlijk door en iedereen vindt er iets van. Zijn moeder, prinses Beatrix, wijzigde in haar hele regeringsperiode niets aan haar kapsel – handig voor alle munten en postzegels en de algehele herkenbaarheid van het staatshoofd.

Staatsie portret van Koning Willem III, met hippe baard.

Baarden zijn de Oranjes niet vreemd: de koningen Willem I tot en met III hadden allemaal imposante gezichtsbeharing, zorgvuldig gecoiffeerd naar de mode van die tijd. Willem-Alexander blijkt net zo trendgevoelig als zijn voorvaderen. Want welke man heeft tegenwoordig geen baard? Het is beslist geen obscure hipsterhobby meer.

Kroonprins Haakon van Noorwegen. Beeld EPA

Ook in koninklijke kringen is onze koning bepaald geen early adopter, zijn broer Constantijn heeft er een en leeftijdgenoten aan de Scandinavische hoven gingen hem voor. Kroonprins Haakon van Noorwegen kennen we bijna niet anders. Kroonprins Frederik van Denemarken wisselt af. Op het officiële portret dat vorig jaar ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag werd genomen, koos hij voor een baard. Maar die is inmiddels weer verdwenen. De Zweedse prins Carl Philip heeft ook een indrukwekkende donkere baard. Opvallend is dat de oudere generatie – de koningen Harald van Noorwegen en Carl Gustaf van Zweden – er niet meer aan begint.

Kroonprins Frederik met zijn vrouw Mary. Beeld EPA

Filip, koning der Belgen, heeft ook een baard gehad. Maar dat was toen hij nog prins was. Er is een postzegel uit 2009 die het bewijst. Sinds hij koning is, houdt hij zijn kin glad. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een baard die al even rossig is als die van Willem-Alexander. Zijn broer William heeft er een gehad, in 2008 tijdens een geheime marinemissie. Toen vorig jaar foto’s opdoken van die look waren de recensies alsnog lovend. Maar William ging bij de luchtmacht, de baard moest er af en keerde nooit terug. Misschien dat zijn vrouw Kate, met wie hij in de tussentijd trouwde, er minder enthousiast over was.

Prins Albert van Monaco kwam nooit verder dan een snor. Die liet hij in 2017 staan uit solidariteit met de paleisgarde, de Carabiniers du Prince. Ter gelegenheid van hun 200-jarig jubileum kweekten de militairen allemaal een snor en Albert wilde niet achterblijven.

Koning Felipe van Spanje. Beeld REUTERS

De beste baard van allemaal heeft koning Felipe van Spanje. Door glamourblad Hello werd hij al in 2009 uitgeroepen tot nummer één; hij versloeg destijds David Beckham en Brad Pitt. Naarmate het grijs de overhand neemt, wordt hij alleen maar vorstelijker. Vier jaar geleden schoor Felipe hem plotseling af, volgens ingewijden onder druk van zijn stijlbewuste vrouw Letizia die hem tegelijkertijd op een streng dieet zette en iedere dag naar de paleisfitness stuurde. Een enkeling vond dat Felipe er jaren jonger uitzag, maar de Spaanse variant van blotebillengezicht klonk ook. Binnen de kortste keren was de baard terug. Wat voor Willem-Alexander een waarschuwing mag zijn: als het volk er eenmaal aan gewend is, wordt de gang naar de barbier óók weer een mediaspektakel.

In Soap & co bespiegelt Harmen van Dijk wekelijks op de levens van beroemde mensen in Nederland en ver daarbuiten.