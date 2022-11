De autoriteiten kunnen een middelvingerfoto krijgen

Kunsthistoricus Joke de Wolf richt de blik op een kunstwerk dat bij de actualiteit past. Deze week: demonstreren.

Deze foto komt wat knullig over. Iemand, zo te zien de fotograaf zelf, steekt zijn middelvinger op. Die vinger valt in het beeld precies samen met het plein en een groot gebouw op de achtergrond.

Het is niet zomaar een plein. Het is het Tiananmenplein, ook wel bekend als het Plein van de Hemelse Vrede, in Peking. Hier beëindigde het Chinese leger in 1989 met veel geweld een protest tegen de communistische regering. Naar schatting kwamen duizenden mensen om. Wereldberoemd werd de foto van de man die in zijn eentje een colonne tanks tegenhield, de dag na het bloedvergieten.

De maker van de middelvingerfoto was ook niet zomaar een fotograaf. Ai Weiwei was in 1981 als Chinese filmacademiestudent naar New York vertrokken en pas in 1993 weer teruggekeerd. Samen met Lu Qing, een bevriende kunstenaar die in 1989 wel op het plein had gedemonstreerd, probeerde hij begin jaren negentig de herinnering aan de gruwelijkheden te bewaren.

Ongepast

Ze begonnen met het fotograferen van ‘ongepaste’ handelingen: Ai Weiwei fotografeerde haar bijvoorbeeld tussen de militairen op het plein op 4 juni 1994, precies vijf jaar na het bloedbad. Ze deed haar rok omhoog en je zag haar witte onderbroek. In zijn autobiografie uit 2021 schrijft de kunstenaar: ‘Haar lege blik paste precies bij de onverstoorbare, onschuldige gezichten van de mensen om haar heen, en de absurditeit van dit beeld benadrukte de ware tragedie van het inmiddels gangbare verhaal, namelijk dat er op deze plek helemaal niets was voorgevallen’.

Even later fotografeerde Ai ook een van de militairen, en zoomde in op zijn losse veters. En in de winter van 1995 maakte hij deze foto, met zijn middelvinger over de Grote Hal van het Volk. Ai schrijft: ‘Met dit ondubbelzinnige, minachtende gebaar wilde ik het bestaan van het “ik” kracht bijzetten, het liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Provocatie was mijn enige wapen in de strijd.’

In de loop der jaren maakte hij een grote serie van dit soort Study of Perspective-foto’s, zoals hij de middelvingerfoto had gedoopt. Overal waar Ai Weiwei ‘culturele autoriteit’ ervoer, richtte hij zijn middelvinger tegen de gebouwen die die autoriteit vertegenwoordigen: musea en regeringsgebouwen over de hele wereld krijgen dezelfde behandeling.

China en Iran

Ai Weiwei woont tegenwoordig in Portugal; op zijn Instagrampagina deelt hij beelden van de recente demonstraties in China. Ook in Iran gaan mensen al wekenlang de straat op, met gevaar voor eigen leven.

Op de voetbalvelden in Qatar sijpelt er ondanks de krampachtige verboden op alle politieke uitingen zo nu en dan een protest door. De Iraanse voetballers zongen hun volkslied niet mee uit solidariteit voor hun landgenoten. Het Duitse team suggereerde met hun hand voor hun mond zelf de mond te zijn gesnoerd, omdat de Fifa de OneLove-armband niet wilde toestaan.

Intussen hebben Nederlandse bestuurders besloten zelfs op de tribune af te zien van een duidelijk statement. Een minuscuul speldje zou dezelfde impact hebben als een armband. Het zou mooi zijn als ze dat speldje fotograferen zoals Ai Weiwei met zijn vinger deed: van heel dichtbij. Dan wordt het vanzelf groter dan de door slaven gebouwde wolkenkrabbers en voetbalstadions.

