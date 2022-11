De afschrikwekkende werking van de trein is al zo oud als het werk van de gebroeders Lumière

Kunsthistoricus Joke de Wolf richt de blik op een kunstwerk dat bij de actualiteit past. Deze week: de trein.

Nederlandse klimaatdemonstranten ontregelden luchthaven Schiphol dit weekend op z’n Nederlands: op de fiets. Filmpjes van agenten die, ook op de fiets, de tientallen uitzwermende demonstranten probeerden klem te rijden en daar maar matig in slaagden leidden tot hilariteit online – het had inderdaad een hoog slapstickgehalte. Iemand had er een Benny Hill-muziekje onder gezet.

Minder grappig is dat de Nederlandse Spoorwegen al deze week een beperkte dienstregeling moeten invoeren én de prijs van de kaartjes verhogen. Zo wordt een duurzamer alternatief voor het vliegen allesbehalve aangemoedigd.

In de filmgeschiedenis ging heel lang het verhaal dat de toeschouwers van een van de eerste films, over een trein in Parijs (1896), door de trein werden afgeschrikt. Anders gezegd: ze dachten dat de trein die ze op het doek zagen zo de bioscoopzaal zou inrijden.

Verrassend tijdloos, zo’n perron

Die film van de gebroeders Lumière duurt ongeveer 50 seconden en heet simpelweg ‘De aankomst van een trein in het station van La Ciotat’. De camera staat op het perron van een station in een Zuid-Frans dorpje, en blijft daar de hele film staan. Het is verrassend tijdloos, zo’n perron, het schijnt er nu nog precies zo uit te zien. Op de achtergrond zien we bergen, en een rookpluim, en mensen die op het perron wachten. Ze kijken af en toe argwanend naar de camera.

De aankomst van de trein is indrukwekkend: een lang en groot gevaarte dat maar met moeite tot stilstand lijkt te willen komen. De mensen op het perron zijn al lang aan het treinreizen gewend en tillen geroutineerd kinderen, koffers en zichzelf de wagon binnen.

Pas in 2006 werd er voor het eerst onderzoek gedaan naar het verhaal dat de film mensen bang maakte. Honderden keren hadden filmhistorici het verhaal herhaald, zonder ook maar één keer naar een historische bron te verwijzen.

Als er werkelijk zo’n paniek was ontstaan, stelde de Duitse filmwetenschapper Martin Loiperdinger, dan moesten daar toch verslagen van zijn? Bij de filmvertoningen waren tien films van elk zo’n 50 seconden te zien, inclusief de wachttijd waren de bezoekers ongeveer 20 minuten binnen. In het grand café waar de projecties te zien waren, was plek voor 180 mensen, elk half uur was er een nieuwe voorstelling. Dat moet sowieso een gedrang zijn geweest, zo groot was het daar niet.

Er moeten gewonden zijn gevallen

Dus áls er paniek was uitgebroken, moesten daar op z’n minst gewonden bij gevallen zijn en dan was er ook politie bij geroepen. Maar dat was niet gebeurd. Bovendien was de kwaliteit van de projectie ook nog lang niet zo goed als in de bioscopen van vandaag.

De Russische schrijver Maxim Gorki schreef zelfs dat hij de beweging verbazend vond, maar kleur en geluid enorm miste. Hij was even in het Rijk der Schaduwen, schreef hij: ‘Dit is niet het leven, maar zijn schaduw’.

Het idee dat wij nu, anders dan die eerste filmkijkers, wel in staat zijn het onderscheid tussen film en werkelijkheid te maken, was zo verleidelijk dat iedereen het blind had doorverteld. Het idee dat we altijd slimmer, sneller en hoger moeten vliegen dan onze voorouders is gezien de klimaatverandering misschien aan herziening toe.

