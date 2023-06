De afloop van de oorlog willen we zo graag nú al precies weten

Geduld is een schone zaak? Over de hele wereld zouden mensen er een Elfstedentocht voor over hebben om te weten hoe het gaat aflopen daar in Rusland en Oekraïne, zeker na de verrassende kamikazeactie dit weekend van Wagner-baas Prigozjin. Verslavende tv-dagen, waarin je al snel verstrikt raakt in het woud der duiders in het wereldwijde adrenalineweb.

In Trouw gisteren een verhaal over wat de Russen zaterdagavond op de staatstelevisie konden zien. Blijkbaar een documentaire over Berlusconi. Maar op de Nederlandse zenders was het ook grotendeels business as usual: voor doorlopende verslaggeving moest je echt naar zenders als CNN, Al Jazeera en BBC World, of naar de radio. Zoals BNR Nieuwsradio, dat sowieso al dagelijkse updates geeft over de oorlog in Oekraïne met Rob de Wijk en Arend Jan Boekestijn, en ook met grote regelmaat de kijk op de wereld van oud-correspondent Bernard Hammelburg doorgeeft.

Zaterdagmiddag had BNR de drie mannen in een extra uitzending verzameld – je kunt het studiogesprek zien op het YouTube-kanaal van BNR – om samen met nog een paar deskundigen zoals Mart de Kruif, de oud-commandant Landstrijdkrachten, te praten over de vraag: wat gebeurt hier nou precies?

Enerzijds ging er – zoals altijd – iets belangwekkends uit van hun noeste geanalyseer. Alsof we uiteindelijk tóch te maken hebben met een beredeneerbare situatie, die we op een of andere manier tóch kunnen voorspellen. Tegelijkertijd hoor je de mannen keer op keer hun verrassing en verbazing uitspreken, en het met elkaar oneens zijn. Zoals zaterdag de vraag of de Prigozjin-move een losstaand incident is, of het begin van iets groots.

Getouwtrek achter de schermen

De Kruif zat zaterdagavond ook in een extra uitzending van Op1. Het gehavende Op1: binnenkort wordt deze op papier belangrijkste talkshow van ons land nog slechts gedragen door EO, WNL en Omroep MAX, nu BNNVara heeft aangekondigd vanaf augustus niet meer mee te doen. Het experiment met iedere dag een ander duo en een ander geluid lijkt ten onder te gaan aan getouwtrek achter de schermen. Zichtbaar voor ons allemaal is dat steeds maar weer nieuwe poppetjes achter de microfoons het kwaliteitsimago geen goed doen.

Maar de extra Op1-editie zaterdagavond van EO en WNL – met Tijs van den Brink en Sven Kockelmann – was een uitstekende uitzending om te snappen wat zich feitelijk afspeelde in Rusland. Met meteen aan het begin een heldere verklaring van schrijver en Ruslandkenner Pieter Waterdrinker: “In Rusland is niet het communisme aan de macht, of het kapitalisme, maar regeert het surrealisme. De gekte.”

Ook De Kruif deed meteen een boude uitspraak: “Er is maar één winnaar, Oekraïne.” Duidelijke teksten waar je je als eenvoudige toeschouwer graag aan vastklampt.

Politicoloog Victoria Koblenko bracht de mensen weer bij de les die Prigozjin graag als een held zien, nu hij het heeft durven opnemen tegen Poetin. Ze stokte even in haar betoog toen het hoofd van Prigozjin levensgroot in beeld verscheen in de studio. Koblenko zei nog altijd verdrietig te worden als ze de man ziet. En terecht natuurlijk. De baas van het keiharde huurlingenleger heeft misschien wel lef in zijn donder, maar verder geen enkele schone porie in zijn lijf.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.