Dave Chappelle veroorzaakt woede na expliciete grappen over transgenders, maar hij zelf geniet van de ophef. ‘Ik hou ervan’

Een betoging van woede en verdriet was het woensdag voor het Netflixkantoor in Hollywood. “De transgender-cult heeft twee van mijn kinderen ontvoerd en hun lichamen onveranderlijk getransformeerd”, zegt één moeder tegen de aanwezige media. Een andere moeder barst in huilen uit terwijl ze het opneemt voor haar achtjarige zoontje als transgender jongen. Je zou haast vergeten dat de demonstranten er waren vanwege een stand-upcomedyshow.

Er is al ruim een week commotie rond de nieuwste Netflix-special van Dave Chappelle. In The Closer maakt de Amerikaanse komiek expliciete grappen over onder meer de vagina’s van transgender vrouwen. Tientallen demonstranten – onder wie Netflix-medewerkers – hoopten de streamingdienst woensdag ervan te overtuigen de special te verwijderen. Tegelijk nam een tweede groep demonstranten het op voor Chappelle en de vrijheid van meningsuiting.

Netflix-baas heeft spijt

Een paar uur voor de demonstratie zei Netflix-baas Ted Sarandos spijt te hebben van de manier waarop hij Chappelle's show in eerste instantie had verdedigd. Hij doelde op een uitgelekte memo, waarin hij schreef: ‘We werken hard om onze makers creatieve vrijheid te geven, ook al betekent dat dat sommige uitspraken op Netflix door sommige mensen als schadelijk worden gezien.’

Inmiddels vindt de ceo dat hij ‘veel menselijker’ had moeten reageren. “Ik had te maken met een groep werknemers die zich gekwetst voelde en dat had eerst moeten worden erkend, voordat je ingaat op de specifieke details”, zegt hij tegen Variety. Wel blijft hij bij het besluit om The Closer online te houden.

Voor Chappelle is de rel niets nieuws. Hij ligt al jaren onder vuur omdat hij vanwege grappen waarmee hij grenzen opzoeken – en al dan niet overschrijdt. Te midden van deze nieuwe ophef kreeg hij een staande ovatie bij een uitverkocht optreden in Californië. “Als dit is hoe het voelt om gecanceld te worden”, zei de stand-upcomedian, “dan hou ik ervan.”

Lees ook:

Op zoek naar een eerlijk gesprek

Dave Chappelle werd beroemd met satire over racisme. Nu is hij omstreden wegens grappen over lhbti-personen. In de Ziggo Dome wilde hij een conversatie aangaan, maar het Hollandse publiek bleek iets te nuchter.