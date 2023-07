Dat voorgenomen kooigevecht tussen Musk en Mark staat symbool voor iets anders

The heat is nu echt on hoor, tussen Musk en Mark/Elon en Zuckerberg/Technoking en The Zuck. Dat voorgenomen kooigevecht tussen de twee techmiljardairs waar het nu al weken over gaat en dat heus niet zal plaatsvinden, staat symbool voor iets dat donderdag wél echt is gebeurd: de lancering van Meta’s Twitter-concurrent. Het heet Threads, lijkt ontzettend veel op Twitter maar dan met de belofte van betere moderatie, en is gelinkt aan Instagram. Dat zijn twee miljard potentiële gebruikers die pas weer van Threads kunnen afkomen als ze hun Instagramaccount ook wissen.

De bel in de boksring heeft geklonken – ding! – en wij gaan eens lekker zitten om die twee onsympathieke, arrogante en veel te invloedrijke mannen elkaar de hersens te zien inslaan. Musk is groot en lomp, zodanig dat onder meme-makers het vermoeden leeft dat hij wordt bestuurd door een kleine alien die in zijn vreemde omvangrijke borstkas zit verscholen. Zijn grote kracht is zijn meedogenloosheid. Onlangs werd hij in een interview aangesproken op zijn complotdenkerige tweets, en zei hij met een enge stem dat het hem niks kan schelen dat hij daar advertentie-inkomsten mee misloopt – hij wil ten koste van alles (zelfs geld!) doen wat hij wil.

Genadeklap

Maar Zuck, die doet de zogeheten Murph-workout in veertig seconden, ik noemde het al eens eerder. Dat zijn 100 pull-ups, 200 push-ups, 300 squats en twee sprints van 1,6 kilometer, en die staan symbool voor Meta’s diepe zakken en infrastructuur. Het feit dat instagrammers hun volgers mee kunnen nemen en influencers niet helemaal opnieuw hoeven te investeren in een nieuw platform, wordt misschien wel de genadeklap. Drie, twee, één, knock-out, en we applaudisseren voor onze gezichtsuitdrukkingsloze held en zijn gespierde armen.

Musk voelt dat allang aankomen. Dus stuurde hij donderdag een officiële brief (van papier, met een fysiek adres en zo) aan Mark, waarin hij hem ervan beschuldigt Twitter na te apen. Dat is diefstal van intellectueel eigendom, schreef hij. En dat Mark daar een paar van de oud-Twittermedewerkers voor zou hebben gebruikt (die Musk zelf in groten getale heeft ontslagen). Onzin, antwoordde een woordvoerder van Meta. ‘Dat is gewoon niet een ding.’

Bloed, zweet en tranen

Maar het mooist was de poëtische tweet van Elon Musk, waaraan je kan aflezen hoeveel het allemaal met hem doet en dat hij echt even wat soul searching heeft gedaan naar wat Twitter betekent, voor hem en de wereld. Hij twitterde: ‘Het is oneindig veel beter om door vreemden te worden aangevallen op Twitter, dan je te wentelen in de bedrieglijke vrolijkheid van verberg-je-pijn-Instagram’.

Zo. Laat dat maar even tot je doordringen. En realiseer je dan: het is allebei slecht. Dat waren we even vergeten, terwijl het vechterszweet ons om de oren vloog, het bloed en de tranen. Met een migratie van Twitter naar Threads verbetert er helemaal niet zoveel. In beide gevallen is het publieke debat in handen van een bedrijf, met aandeelhouders en een megalomane CEO voor wie het echt alleen maar gaat om de grootste worden. Dat gaat ook bij Meta willens en wetens ten koste van onze aandacht, tijd, mentale gezondheid en ik zou zelfs zeggen de democratie. Als Meta onze redding moet zijn, staan de zaken er wel sneu voor.