Dat uitpluizen van ‘Ongehoord Nieuws’, dat wil je toch in elk geval zien

Het is even wennen met dat nieuwe geluid, zei omroepbaas Arnold Karskens van Ongehoord Nederland eerder deze week. Donderdagmiddag zat hij in een net pak met stropdas in de uitzending van Ongehoord Nieuws, waarin hij reageerde op het rapport van onafhankelijk NPO-Ombudsman Margo Smit dat deze nieuwsshow ‘actief aantoonbaar onjuiste informatie geeft’.

Een kuchje, nog een keer slikken; het was duidelijk een spannende boodschap. Hij legde uit dat hij het instituut ombudsman zeer serieus neemt, maar ‘natuurlijk’ een probleem heeft met Smit, die zich al voor toetreding tot het publieke omroepbestel negatief over ON zou hebben uitgelaten. “We zouden niet diepgravend genoeg interviewen. Maar met een zachte interviewstijl krijg je soms meer informatie boven water dan met een harde”, zei hij.

De Journalistieke Code

Nu ging het rapport erover dat de presentatoren, Arlette Adriani (Goede Tijden, Slechte Tijden; De Wekelijkse Lottotrekking; Astro TV) en debutant Ahmed Aarad, oprichter van online mediamakers-platform BackMe, helemaal niet kritisch reageren op uitspraken van gasten. Ze vragen niet door, en zijn zo als het ware doorgeefluik, wat niet hoort bij de Journalistieke Code van betrouwbaar, gecheckt en kloppend nieuws geven.

Dinsdag bijvoorbeeld zat Reinette Klever als ‘commentator ON’ uiterst rechts aan tafel. Dit oud PVV-Kamerlid en nu bestuurslid van de omroepvereniging Ongehoord Nederland wist overal wat van af. Bij het item over ‘massale onteigening’ van boeren vanwege stikstofmaatregelen (opkoopregelingen werden niet besproken) had ze het over ‘het niet-bestaande stikstofprobleem’. Immers, zei ze, net over de grens in Duitsland zijn de stikstofnormen veel lager. Niemand die even de uitspraak van de Raad van State uit 2019 erbij haalt. Of de natuur langs de Veluwe die ‘zo zuur als cola is’, schreef Trouw donderdag.

Niemand zei er iets over

Klever kwam ook praten over de vrouw, die haar zwaarbevochten eigen domeinen - de sport, de vrouwengevangenis, de vrouwen-wc - dreigt kwijt te raken door het ‘doorgeslagen transgenderbeleid’. In een reportage haalde een verslaggever er buitenlandse vrouwengevangenissen bij waar zwangerschappen waren ontstaan, zogezegd door transvrouwen. “Op het moment dat iedereen zelf zijn of haar geslacht kan kiezen, hebben échte vrouwen nergens meer een veilige plek”, zei hij letterlijk in de voice-over.

Iedereen kiest zijn eigen geslacht. Échte vrouwen. Nergens meer veiligheid. Het is nogal veel wat hij hier vooronderstelt, maar niemand zei er iets over. Klever: “Voor je het weet staat je dochter van veertien in de sportkleedkamer naast een man met een piemel onder de douche.” Maar transgenders waren toch al vrouw in een mannenlichaam? En misschien hebben ze al geen piemel meer. Nou ja, dat deed er allemaal helemaal niet toe.

Karskens kan wel zeggen dat ze als nieuw programma en omroep nog foutjes maken, maar je wilt wel zien dat ze probéren informatie uit te pluizen. De andere NPO-omroepen moeten deze kritiek ook serieus nemen, schreef Smit, en dat is natuurlijk zo.

Nu ik wat afleveringen Ongehoord Nieuws heb gezien, besef ik dat ik nog nooit zoveel Tweede Kamerleden van FvD en PVV achter elkaar op tv heb gezien als in deze anderhalve week. Voor het brede geluid zou het goed zijn als die ook eens bij Op1 komen. En Karskens gaat het rapport goed lezen, zegt hij. Ik ben benieuwd hoe het over een paar maanden gaat daar.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.