Dat is een snoeihard argument: ‘een aantal’ is een telwoord

Gisteren vroeg ik u om argumenten voor de stelling dat ‘een aantal mensen’ enkelvoud zou zijn. Als u argumenten hebt ingestuurd die ik vooraf nog niet voorzien heb, zal ik die de komende afleveringen nog bespreken. Maar ik kan vandaag alvast een paar argumenten weerleggen.

Het meest gebruikte argument is dat het woord ‘aantal’ enkelvoud is, en dat dus de hele woordgroep ‘een aantal mensen’ ook enkelvoud zou moeten zijn. Maar dat is natuurlijk maar een half argument. Er staat immers ook het woord ‘mensen’ in die woordgroep en dat is meervoud. De vraag is door welk woord het getal van de woordgroep dan bepaald zou moeten worden. De kern, zeggen de meeste mensen. Hoewel dat niet helemaal zonder problemen is (het is afhankelijk van wat je onder het begrip ‘kern’ verstaat), wil ik dat wel aannemen. De vraag is dan: hoe bewijs je dat ‘aantal’ de kern is?

Als je ‘aantal’ vervangt door ‘groep’ heb je duidelijk een enkelvoud, maar als je het vervangt door ‘heleboel’, dan is er geen twijfel mogelijk dat het meervoud is. Dus vervanging levert geen sluitend argument op.

Geen twijfel mogelijk

Als je ‘een’ vervangt door ‘het’, of als je een bepaling bij ‘aantal’ zet, dan is het enkelvoud zonder meer beter, maar datzelfde gaat op voor ‘een miljoen’, waarvan niemand zal twijfelen dat het een meervoudig telwoord is. Door te spreken over ‘het miljoen mensen dat kwam opdagen’ tast je het karakter van het telwoord ‘een miljoen’ aan en maak je dus een andere constructie.

Anderzijds is gemakkelijk aan te tonen dat ‘een aantal’ zich gedraagt als een telwoord. Bij telwoorden zonder naamwoord verschijnt namelijk altijd het zogeheten ‘kwantitatieve er’. Je zegt ‘Ik heb er drie ontmoet’, of ‘Ik heb er veel ontmoet’, en dus ook ‘Ik heb er een aantal ontmoet’. Niet ‘Ik heb een aantal ontmoet’. Dit is een snoeihard argument dat ‘een aantal’ een telwoord is.