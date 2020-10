Dat influenza en influencer op elkaar lijken, is geen toeval

Zal het toeval zijn dat de woorden influencer en influenza verdacht veel overeenkomst hebben?’, vroeg iemand onlangs op de lezerspagina. Nee, dat is zeker geen toeval: beide woorden hebben dezelfde oorsprong in het Latijn.

Van deze twee woorden is influenza (griep) het oudst. Het woord komt uit het Italiaans, waarin influenza via het middeleeuws Latijnse woord influentia (invloed) teruggaat op het werkwoord influere (binnenstromen). Op datzelfde werkwoord gaat het Engelse woord influence (invloed, beïnvloeden) terug, net als de daarvan afgeleide persoonsnaam influencer: bekende persoon, met name iemand met veel volgers op de sociale media, die het denken en koopgedrag van anderen beïnvloedt.

Oud denkbeeld over de oorzaak van ziekte-uitbraken

In het Italiaans betekent influenza niet alleen invloed, maar ook epidemie. Die betekenis heeft het woord te danken aan een oud denkbeeld over de oorzaak van ziekte-uitbraken. Vroeger werd verondersteld dat die optraden onder invloed van de sterren (in het Italiaans: influenza di stelle). Die sterren zouden bij een bepaalde constellatie namelijk een ziekmakende stof verspreiden.

Ook toen de sterrenstand allang niet meer als oorzaak van zulke ziekten werd beschouwd, bleef influenza courant ter aanduiding van epidemieën. Nadat zich rond 1750 in Europa een grote griepgolf had voorgedaan, die de Italianen aanduidden als influenza di catarro (verkoudheidsepidemie) en influenza di freddo (invloed van kou), namen diverse Europese talen influenza over als naam van griepachtige aandoeningen, die immers vaak epidemisch optreden. Het Engelse leenwoord influencer is veel jonger. Het werd rond 2005 courant en verwijst naar een fenomeen dat je desgewenst ook in termen van invloedrijke sterren kunt omschrijven, al zijn de sterren die als influencers invloed op ons uitoefenen dan geen hemellichamen, maar gewone BN’ers.

