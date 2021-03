Dansen voor de wetenschap op een klein, koud festival: ‘Eerst voelde het bijzonder, maar nu is het alweer normaal’

Alsof je op een klein festival staat, dat spoedig door het grote publiek zal worden ontdekt en uitgroeien tot een massaal evenement. Maar nu is het nog een onontdekt geheim waarvan je hoopt dat de intimiteit nooit verloren gaat. Zo voelde het Fieldlab Back to live dance event dat zaterdag werd gehouden in Biddinghuizen.

Opnieuw waren 1500 mensen bij elkaar gekomen om te functioneren als proefkonijn. Dit keer mocht het publiek met een tag om vrij bewegen, was afstand houden niet nodig, maar werd er wel gevraagd een mondkapje te dragen. Twee dagen van te voren waren alle bezoekers getest. “Het voelt het helemaal niet alsof we proefkonijnen zijn”, zegt Charlot Marijnen. Ze is samen met haar vriendin Daniëlle Blacquiere naar het minifestival gekomen. “Wij dansen voor de wetenschap.” Ze vinden het opmerkelijk dat het alleen in het begin even onwennig was. “Eerst voelde het heel bijzonder, maar nu is het alweer normaal. Ja, het is alleen wel een beetje koud voor een festival.”

Organisator ID&T heeft artiesten, cateraars en medewerkers zover gekregen dat ze allen belangeloos meewerken aan het feest. “We doen dit om te kijken hoe we de industrie weer aan kunnen krijgen. Nog een jaar langer dicht is echt funest”, zegt COO Rosanne Janmaat van ID&T.

Vorige week besloot de organisatie het feest een week te verplaatsen vanwege het weer en Fieldlab maakte zich zorgen dat het onderzoek mogelijk niet representatief zou zijn.

“Het is best wel uniek dat we dit kunnen doen en je kunt het maar één keer goed doen”, aldus Janmaat. Normaal zijn er in maart geen festivals, dus het was wel een beetje improviseren. “We hebben alles is overdekt, er zijn kachels en als het gaat regenen liggen de poncho’s klaar.”

‘Ik ga er meteen vol in, geen opbouw ofzo’

DJ Reinier Zonneveld baalde ook dat het vorige week niet kon doorgaan. “Ik kon vandaag ook bijna niet geloven dat het wel zou lukken. Dus toen ik hier aankwam en al die mensen zag staan had ik bijna tranen in mijn ogen.” Hij mag de show afsluiten en heeft flink gepuzzeld op zijn set, maar hoe die er precies gaat uitzien weet hij nog niet. “Ik heb een jaar lang in de studio gezeten en veel nieuwe tracks gemaakt. Die ga ik hier straks droppen. Maar alles is live, dus ik bedenk het ter plekke.”

Dat heeft hij misschien nog wel het meest gemist: de reactie van het publiek. “Daar haal ik inspiratie en energie uit en daar wordt mijn muziek beter van.” Hij is dan ook niet van plan om het vanavond even af te wachten. “Ik ga er meteen vol in, geen opbouw ofzo.”

Als DJ Joris Voorn van het podium stapt is hij voldaan. “Ja, maar het voelde toch ook als routine. In het begin was het wel even ‘wow, wat een mensen’, maar het voelde al snel heel vertrouwd. En het was ook wel een lekker Nederlands publiek. Een beetje babbelen met een biertje in je hand.” Ook hij zat een jaar lang opgesloten in zijn studio. “Dat gaf me wel de tijd om veel muziek te maken. Maar de deadline van dit feest gaf me een fijne stok achter de deur om die tracks ook af te mixen.”

Of dit een blik in de toekomst is? Rosanne Janmaat van ID&T hoopt van niet. “Op de korte termijn willen we met testen of het aantonen van een vaccinatiebewijs weer wat kunnen organiseren. Maar hopelijk is dit een tussenstation en kunnen we snel weer echt open. Misschien volgend jaar al.”

Gisteren werd bekend dat er garantiefonds komt voor evenementorganisaties, zodat vanaf 1 juli weer evenementen mogelijk zijn.

