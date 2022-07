Dansen in het wit, maar het publiek van Sensation is een bonte verzameling

Als een zwerm witte mieren komen de bezoekers massaal naar de Johan Cruijff Arena. Op sociale media verschijnen beelden van stampvolle metro’s. ‘Huh, is Sensation terug?’

Alle kleuren en leeftijden, nationaliteiten en geaardheden, allen van top tot teen gekleed in het wit: 40.000 bezoekers vullen het stadion in Amsterdam. Ze komen voor de ‘grootste club op aarde’. En het is alsof de kleur van de kleding juist de diversiteit van het publiek benadrukte.

Zoals je mag verwachten bij een spektakel-evenement zoals dit is de opening van de show een audiovisuele totaalervaring. Een wervelwind aan geluid, vuurwerk en lasers vult de Arena. Manshoge sprekende gezichten vertellen wat het publiek van het thema ‘Yes’ kan verwachten: een hele dikke ‘Ja’ tegen het leven, de liefde en vooral de vrijheid. We kunnen weer samen dansen en het leven vieren.

Het is een ouderwetse clubavond. Lichtvoetige muziek, met een vrolijk hupsje, maar wel met stevige bassen die je in je hele lijf voelt. De keuze voor clubmuziek is opvallend. Voor de pandemie was de trend dat de muziekstijlen steeds harder werden.

Dj’s die het publiek opzweepten en het met steeds hardere beats zo snel mogelijk van de ene drop naar de andere stuurden. Genres zoals techno en bigroomhouse voerden de boventoon: ‘Dans of ik schiet’- muziek, met weinig tijd voor akkoordenschema’s of ademen in het algemeen. Maar wel bij uitstek geschikt voor grotere locaties.

Geslaagd gokje

Een avond in de Arena met het ouderwetse en iets rustigere club genre lijkt dus een gokje, maar in handen van festivalorganisator ID&T is het dat het beslist niet. De enorme stellage in het midden van de zaal heeft wel iets weg van een mierenhoop en geeft de Arena precies de intieme sfeer van een goede nachtclub. Op de verschillende podia tussen de lichtkunstwerken staan mensen te dansen. Hun witte kleding maakt ze tot het canvas van de lasers.

Het echte kippenvelmoment komt tegen kwart voor een ’s nachts. Als de bassen stoppen schalt plots Imagine van John Lennon uit de speakers. Enorme, lichtgevende, voornamelijk blauwe en gele ballonnen rollen over het publiek en dansen door de zaal. Uit één mond zingt het hele stadion: Imagine all the people, living life in peace. De verwijzing naar oorlog in het algemeen en speciaal die in Oekraïne is duidelijk.

Gele en blauwe ballonnen dansen over het publiek. Beeld ANP

Trouwe fans

Veel bezoekers zijn trouwe fans van het evenement. Voor Remon Koster uit Haarlem is het de vijfde keer. Hij koestert bijzondere herinneringen aan Sensation: “Gisteren was het precies twee jaar geleden dat mijn zus werd begraven. En overmorgen zou ze jarig zijn geweest. We gingen hier altijd samen naar toe voor haar verjaardag. Het was een van lichtpunten in haar verder zware leven, vol depressies en medicijnen.”

Nu is hij er met zijn Braziliaanse vriendin Ingradd Ferreira, die vrolijk staat te dansen in een wit glitterjurkje. Koster: “Mijn zus is er in gedachten bij. Ze had dit echt prachtig gevonden.”

Eigenlijk had het evenement vijf jaar geleden zijn laatste editie, vertelt Eric Keijer. Hij is al vanaf het begin in 2000 betrokken bij Sensation en reisde met de show naar 135 landen.

Tienduizenden paraplu's

“Je maakt de raarste dingen mee. Zo werd in de Braziliaanse beurshal in Sao Paulo een gat uit de muur gezaagd omdat de deur te klein was. En wist je dat ze in Japan een aparte garderobe hebben voor de paraplu’s? Tienduizenden paraplu’s hingen er aan dat rek, en aan het einde van avond pakte iedereen gewoon weer zijn eigen plu en ging naar huis.”

Vijf jaar geleden vond ID&T dat het tijd was voor iets nieuws en trok de stekker uit het evenement. Er zou nog één laatste show komen, Beyond Sensation, en die kaarten waren al verkocht. Maar toen kwam de pandemie. Deze zaterdag is dus een soort inhaalactie. De plannen voor de opvolger liggen inmiddels klaar, maar of die er ooit komt kan de organisatie niet zeggen. Deze ingehaalde Sensation is in ieder geval sensationeel.

