Danny Vera op één in de Top 2000, ‘een beetje gênant’

Je kunt het gerust een aardverschuiving noemen. Danny Vera verovert met zijn plaat ‘Roller Coaster’ de eerste plaats in de Top 2000. Het is pas de tweede keer dat een Nederlandse artiest de topnotering weet te behalen. En dan nog wel met een jong liedje uit 2019. De luisteraars van Radio 2 verkozen Vera’s plaat boven Queens ‘Bohemian Rhapsody’, dat al zeventien keer keer op nummer 1 stond.

Sinds het begin van de lijst, die sinds 1999 tussen Kerst en Oud en Nieuw wordt uitgezonden, wisten slechts drie andere artiesten Queen van de eerste plaats te verstoten. De Eagles lukte het twee keer: in 2014 en 2012. In andere jaren moest hun ‘Hotel California’ vrijwel altijd genoegen nemen met de tweede plek. In 2005 voerde Boudewijn de Groot plots de lijst aan. En in 2015, het jaar van de aanslagen op het Bataclantheater in Parijs, werd er massaal gehoor gegeven aan de oproep om ‘Imagine’ van John Lennon naar de eerste plaats te stemmen.

Het was al opmerkelijk dat Vera vorig jaar uit het niets de vierde plek veroverde, nooit eerder kwam een nieuwe plaat direct in de top-5 van de ‘Lijst der lijsten’ terecht. Dit jaar zet Vera zijn zegetocht dus voort. Zelf noemde hij het bij de bekendmaking op Radio 2 ‘een beetje gênant’.

De coronafactor

Radio 2 DJ Emmely de Wilt noemt de nieuwe nummer 1 een verrassing, maar het lijkt haar sterk dat corona van invloed is geweest. “Ik denk dat mensen toch vooral stemmen op muziek die hen echt raakt.” De overige negen hoogst genoteerden voelen vertrouwd aan. Queen, Eagles, Pink Floyd, Led Zeppelin, Billy Joel. Ze zijn er allemaal nog, alleen de volgorde is een beetje gehusseld. Een beetje vreemde eend in de bijt is ‘Heroes’ van David Bowie, die staat altijd al hoog, maar dit coronajaar misschien nog net iets hoger: op nummer 10.

Elk jaar zijn er wel campagnes om een liedje de lijst in te krijgen, maar meestal redden die het niet tot in de top-10. Dat het nummer ‘De boer dat is de keerl’ van Normaal onder invloed van de boerenprotesten vorig jaar plots op de negende plek stond was dan ook bijzonder. En dit jaar hadden de boeren kennelijk weer iets anders aan hun hoofd, want het nummer valt buiten de top-10.

De Wilt verwacht wel dat het liedje ‘Soldier On’ van Di-rect een hoge notering heeft. Dat was een van de nummers die veel werden gedraaid aan het begin van de virusuitbraak. Minister Ank Bijleveld twitterde vorige week nog dat het ook haar persoonlijke favoriet is. Maar er zijn voldoende andere nummers die ook kans maken de soundtrack van 2020 te worden, zoals bijvoorbeeld ‘You Never Walk Alone’ van Gary and the Pacemakers dat 183 radiostations wereldwijd gelijktijdig draaiden op vrijdag 20 maart.

De Wilt denkt niet dat de hele lijst volstaat met coronanummers. Volgens haar willen mensen liever gewoon naar de Top 2000 luisteren, alsof er niets aan de hand is. “Muzieksmaak is toch heel persoonlijk en de Top 2000 is vooral nostalgie. Ik luisterde als kind altijd met mijn vader.” Het virus heeft volgens De Wilt dit jaar al te veel invloed gehad.

Of er verder nog grote verschuivingen zijn geweest zal blijken op 17 december, als de rest van de 2000 nummers bekend wordt gemaakt. De hele lijst is vanaf Eerste Kerstdag vanaf middernacht te beluisteren op NPO Radio 2.