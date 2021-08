Dankzij transactivisten wordt het woord ‘vrouw’ volledig uitgegumd

Er is een nieuwe taal in opmars, en Hilversum loopt erin voorop. Het viel me twee weken geleden voor het eerst op tijdens de Pride test. De non-binaire quizdeelnemer Thorn Roos de Vries wenste te worden aangesproken met ‘die’. Oké, het was even wennen, maar waarom ook niet, dacht ik. Zolang andere kandidaten zich maar mogen afficheren als ‘hij’ of ‘zij’. Dat mocht, dus geen probleem.

Een week later ging RTL Nieuws een stap verder. In een item over covid-vaccinaties en zwangerschap, kreeg gynaecoloog Hans Duvekot het voor elkaar om het woord ‘vrouw’ consequent te verdonkeremanen. We hoorden zinnen als: “Wat complicaties betreft, kun je zwangeren vergelijken met zestigplussers met een fors overgewicht.” De verslaggeefster begon (van de weeromstuit?) ook maar te reppen van ‘zwangeren’.

Een agressieve lobby van woke- en transactivisten

Het klonk bijzonder kil en zielloos. Alsof het over overbelaste printers ging in plaats van vrouwen. Maar belangrijker: hoe is het mogelijk dat bij een op en top vrouwelijk onderwerp als zwangerschap de vrouw volledig wordt uitgegumd? Het antwoord: dat komt door een agressieve lobby van woke- en trans-activisten. Zij redeneren dat niet alleen vrouwen, maar ook transmannen (vrouwen die in gedeeltelijke transitie zijn naar man) een kind kunnen dragen. Het woord ‘vrouw’ is daarom discriminerend als het over zwangerschap gaat, menen ze in die kring. Vandaar ‘zwangeren’.

Thorn Roos de Vries (links) in gesprek en een gast tijdens het VPRO-programma Maandverbond. Beeld

Met menstrueren hetzelfde laken een pak. In de gehele geschiedenis van het mensdom waren het alleen vrouwen die menstrueren, maar nu zijn het mensen die menstrueren. Kijk maar eens naar het VPRO-programma Maandverbond op internet. Ofschoon ik man ben (nee zeurpiet, voel je nu niet meteen buitengesloten!) meldde ik mij aan voor dit project dat ‘de wondere wereld van de cyclus verkent, en daarbij geen taboe schuwt.’ Klopt helemaal. Thorn Roos de Vries, ja die, ging in gesprek met – laat ik het veilig houden – een besnord personage met neusring. “Jij heb best lang gemenstrueerd voor iemand die geen vrouw is”, merkte Thorn op. Intelligente vraag, dat moet gezegd. Wat bleek? Het personage menstrueerde tot tweeënhalf jaar geleden, maar was ermee gestopt na een testosteronkuur.

Menstruerende mensen

De non-binaire Thorn niet meegerekend zijn het drie vrouwen die dit project dragen. Curieus toch dat, net als bij de RTL-verslaggeefster, uitgerekend vrouwen zich opwerpen om hun seksegenoten te verduisteren? En dat met tiranniek enthousiasme. Maandverbond: “Dat alleen vrouwen menstrueren is een enorm cliché, en bovendien totaal niet inclusief.”

Lees het maar na op internet, en meld u aan. Dat kan, met een slimmigheidje, ook als man. Je moet dan wel even beantwoorden wanneer de eerste dag was van je laatste menstruatie. Ik heb naar waarheid aangevinkt: “Ik heb op het moment geen natuurlijke cyclus.” “Geen probleem”, luidde de reactie, “je doet mee met de cyclus van een random-groep.” Daar zat ik dan tussen de ‘menstruerende mensen.’

Verbijsterend dat een minuscule minderheid in no time ons taalgebruik zo ingrijpend heeft weten te reconstrueren. En dat het woord ‘vrouw’ onder het motto van inclusiviteit uit het woordenboek is geschrapt. Uiterst pijnlijk dat Hilversum zich zo mak voor dit politiek correcte karretje heeft laat spannen.

Willem Pekelder vervangt Renate van der Bas en Maaike Bos als columnist over televisie.