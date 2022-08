Dankzij Nichelle Nichols (1932-2022) konden zwarte Amerikanen astronaut worden

Actrice Nichelle Nichols, bekend van Star Trek, groeide uit tot een rolmodel voor de zwarte vrouw op televisie. Ze overleed zaterdag.

Gebiologeerd keek menig kind naar luitenant Nyota Uhura in de televisieserie Star Trek. Een mooie, zwarte vrouw in een strakgesneden, rood ruimtepakje, die iets belangrijks deed aan boord van het Starship USS Enterprise. Zij was daar brug-officier en hoofd communicatie, en hield de lijnen open met vijandelijke ruimteschepen en bevriende planeten.

Een Europees kind van een jaar of elf had er geen notie van hoe bijzonder het was dat deze luitenant, die door haar collega’s steevast Uhura werd genoemd, een zwarte vrouw was. Maar in de gesegregeerde Verenigde Staten was dát feit juist heel erg belangrijk. Actrice Nichelle Nichols groeide uit tot een rolmodel voor de zwarte vrouw op televisie, en deed later emanciperend werk voor vrouwen en zwarten in de ruimtevaart. Ze overleed zaterdagnacht lokale tijd in Silver City, New Mexico.

Martin Luther King: Je kunt niet weg, het kan niet

Niemand minder dan Martin Luther King was een grote fan van Star Trek. Toen hij hoorde dat Nichols de serie wilde verlaten, omdat ze een mooie rol op Broadway aangeboden had gekregen, ging hij persoonlijk bij haar op bezoek om haar over te halen Uhura te blijven spelen. Hij benadrukte daarbij de voorbeeldrol die Nichols speelde voor jonge Afro-Amerikanen. King zei tegen haar: “Je kunt niet weg, het kan niet. Voor het eerst worden wij op televisie gezien als intelligente, mooie mensen van hoog kaliber, die kunnen dansen en zingen, maar die ook naar de ruimte kunnen gaan, professoren en advocaten kunnen zijn.”

De eerste interraciale kus op tv

De actrice stemde toe en speelde van 1966 tot 1969 in totaal in zeventig afleveringen van Star Trek. Een van die afleveringen werd wereldberoemd, omdat daarin de eerste interraciale kus voorkwam. Op 22 november 1968 werd die aflevering uitgezonden, waarin William Shatner (Captain Kirk) en luitenant Uhura elkaar kussen. Het was een half jaar nadat King was neergeschoten, en dergelijke scènes waren nog verboden, al broeide het in de samenleving.

Nichols vertelde later in interviews hoe die scène tot stand was gekomen, met directeuren van televisiezender NBC, en twee men in black met zonnebrillen op die toekeken. De scène moest steeds over, waarbij Shatner alleen bij de eerste take Nichols daadwerkelijk kuste. Omdat alle andere takes mislukten – bewust en gemanipuleerd volgens velen – werd die eerste take, met toestemming van de intimiderende mannen in zwarte pakken, uitgezonden.

Het was een historisch moment op de Amerikaanse televisie, en Nichols werd nog meer het boegbeeld voor zwart Amerika dan ze al was. Ze speelde de rol van Uhura later ook in maar liefst zes succesvolle Star Trek-films, van 1979 tot 1991.

Zwarte ruimtevaarders

Toen haar rol als Uhura in de tv-serie uitgespeeld was, werd Nichols benaderd door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa. Ze heeft zich daar vervolgens met succes ingezet om meer vrouwen en andere minderheden toegelaten te krijgen tot de ruimtevaartprogramma’s. Als gevolg daarvan werd Sally Ride in 1983 de eerste Amerikaanse vrouw in de ruimte, en Guion Bluford in datzelfde jaar de eerste zwarte ruimtevaarder in het Space Shuttle-programma.

Hoewel Nichols ook in andere films en televisieprogramma’s speelde, haalde ze daarmee nooit het succes dat ze als Commander Uhura zo veel jaren had gehad. Ze was een beroemdheid. In 2012 ontmoette ze president Barack Obama in de Oval Office van het Witte Huis, waar hij bekende dat hij als jongeling een crush op haar had gehad. In 2018 bleek Nichols beginnende dementie te hebben, waarop zij zich uit het openbare leven terugtrok. Ze stierf aan hartfalen.

