Dankzij deze KNO-arts kon Eddie Vedder wèl het podium op

Wie als KNO-arts afstudeert, verwacht waarschijnlijk niet dat hij of zij ooit ten overstaan van duizenden fans geroemd zal worden voor een behandeling. Toch overkwam dit stemdokter Marco Franken maandagavond tijdens het concert van Pearl Jam in de Amsterdamse Ziggodome. Zanger Eddie Vedder noemde hem ‘de beste arts in jullie land.’ Want dankzij de KNO-arts kreeg de zanger zijn stem terug.

Een dag eerder had de band het optreden nog op het laatste moment afgelast, omdat de zanger stemproblemen had. Eerder in de week werden optredens in Parijs en Wenen geannuleerd. Dankzij de behandeling van Franken en een meer ingetogen show, kon het concert maandag toch doorgaan. “Als we hem eerder hadden ontmoet, hadden we misschien door kunnen spelen,” zei Eddie Vedder op het podium. Als dank werd de arts in beeld gebracht en kreeg hij kaartjes voor de show.

Geheim wapen

KNO-arts Marco Franken is al jaren het geheime wapen van verschillende zangers en artiesten. Met zijn stembehandelcentrum in Voorburg helpt hij al sinds 1997 patiënten preventief, maar ook bij calamiteiten. In een interview in De Volkskrant zei Franken ooit: “Mijn telefoon staat altijd aan, als iemand belt, is het natuurlijk nooit ‘morgen’, maar altijd ‘nu’. De druk is hoog en de belangen zijn groot.”

Mocht een artiest vlak voor een optreden ziek worden, dan schrijft de KNO-arts prednison voor. Dat middel haalt het vocht uit de stembanden en vermindert de zwelling die kan optreden bij verkoudheid. Daarbij zegt de arts continu een afweging te maken tussen de korte- en de langetermijnbelangen. Want als iemand die ziek is toch op het podium gaat staan zingen, dan vergroot dat de kans op blijvende schade aan de stembanden.

Succesvolle samenwerking

Daarnaast heeft de arts ook veel aandacht voor het mentale aspect van stemproblemen, want angst en stress kunnen direct op de stembanden slaan. Franken probeert daarom de artiesten het vertrouwen in hun eigen stem terug te geven. Bij Eddie Vedder lijkt dat te zijn gelukt: “Het is heel fijn om deze woorden weer te zingen en weer een stem te hebben”, zei de zanger na afloop van het eerste nummer.

Zowel de Pearl Jam-zanger als Franken waren erg te spreken over de samenwerking. “We hebben een nieuwe vriend gemaakt de afgelopen dagen,” zei Eddie Vedder. Op NPO radio 1 noemde Franken het dankmoment dinsdagochtend heel bijzonder. “Normaal doe je je werk — en zeker met artiesten — in stilte. Dan is het heel mooi dat het optreden doorgaat. Dat je publiekelijk bedankt wordt, is fantastisch. Het is altijd leuk om bij een vakman aanwezig te zijn die een show doet, maar voor mij is het heel bijzonder dat het zo’n succes was.”

