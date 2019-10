Dancefeest Thunderdome zet illegale tickethandelaren een hak

Dancefeest Thunderdome wil illegale tickethandel ondermijnen en woekerprijzen onmogelijk maken. De organisatie stelt daarom extra kaarten beschikbaar voor de editie van 26 oktober in Utrecht. Voor de originele verkoopprijs. “Wij staan erop dat ook de late beslisser de normale prijs betaalt voor zijn ticket”, zegt een woordvoerder.

Thunderdome 2019, dat valt onder festivalorganisatie ID&T, was begin juni in een mum van tijd uitverkocht. In totaal zijn er 50.000 tickets beschikbaar. De kaarten kostten aanvankelijk 72,70 euro, maar werden kort daarna al voor exorbitante bedragen te koop aangeboden op sites als Viagogo en Stubhub.

Die sites zijn organisatoren al jaren een doorn in het oog. Er zitten handelaren achter die kaarten geautomatiseerd via robots groot inkopen en vervolgens duur doorverkopen.

Een wetsvoorstel uit 2008 dat illegale kaarthandel moest tegengaan sneuvelde in 2017 in de Eerste Kamer. Gedupeerde concertgangers zouden volgens dat voorstel zelf hun te veel betaalde euro’s moeten terughalen bij de verkoper. Maar dat was in de praktijk onhaalbaar, vond de senaat. Populaire evenementen zijn voor illegale handelaren dus nog altijd een goudmijn, hoewel de markt met de oprichting van Ticketswap in 2012 enigszins is gekalmeerd. Op die site mogen doorverkopers van kaarten niet meer vragen dan 120 procent van de originele prijs.

En hoe voelen de fans zich?

Volgens Ticketmaster, een van de grootste verkopers van concertkaarten in Nederland, is de illegale handel in tickets voor iedereen een grote ergernis. Maar een woordvoerder vraagt zich wel af of de actie van Thunder-dome de oplossing is. Ook de nieuwe kaartjes kunnen immers worden opgekocht door handelaren. En hoe voelen de fans zich die al dure, doorverkochte kaartjes hebben gekocht?

Volgens de woordvoerder wordt er gezocht naar een technische oplossing voor het probleem. “Computers kennen geen grenzen, Nederlandse wetgeving gaat dit niet oplossen.” Illegale handelaren kunnen via buitenlandse sites eenvoudig hun kaarten slijten, ook aan Nederlandse fans.

Ticketmaster werkt daarom aan een nieuwe Ticketswap-achtige website. Een andere mogelijkheid is om via een voorverkoop te checken of het wel echte mensen zijn die de kaartjes willen kopen, geen robots. “Ons doel is dat de zaal is gevuld met echte fans die een eerlijke prijs hebben betaald.”

Het nieuws van de extra kaarten had gisteren meteen effect. De kaarten voor Thunderdome werden plots aangeboden voor normale prijzen: op Ticketswap was de maximale prijs 81 euro, op Stubhub 74 euro en Viagogo 69 euro.

