Dan maar ‘s ochtends naar het theater?

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) vreest dat door de vroege sluitingstijd en de maximale zaalbezetting van 33 procent de sector alleen maar verder zal beschadigen. “De theatersector wordt hard geraakt”, zegt de VSCD in een persbericht, als reactie op de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. “December is normaal gesproken een drukke maand, met veel mooie producties. Een sluitingstijd van 17.00 uur betekent dat veel voorstellingen niet kunnen doorgaan. Ook het negatief binnenlands reisadvies helpt de sector niet, meent de VSCD. “In de praktijk is er weinig wat nog door kan gaan.”

Ondanks de beperkingen blijft Cabaretier Dolf Jansen hoop houden. Hij onderzoekt al of hij van zijn oudejaarsconference Het Jansen Vaccin een matineevoorstelling kan maken. “Het Jansen Vaccin is nu meer dan ooit nodig", appt hij.

Ook cabaretier Peter Pannekoek lijkt de moed erin te houden. Zijn oudejaarsconference Nieuw bloed zou op 8 en 9 december te zien zijn in theater Carré in Amsterdam. Of dat kan doorgaan is op dit moment nog onbekend, ‘maar de oudejaarsconference zal fris en actueel zijn, ook met de 17 uur regel.’

“We verzinnen wel weer iets”, zegt Esther Kroeze van More Theaterproducties, onder meer verantwoordelijk voor Snowponies, de kerstvoorstelling van Alex Klaasen. Die is onlangs in première gegaan en zou toeren tot en met 9 januari. “Maar misschien gaan we 'm nu uitstellen tot een periode langer na Kerst.”

“Super zuur”, zo klinkt het in de theaterwereld, waar tot eind december zo'n zeventig voorstellingen in première zouden gaan. Maar er is ook begrip voor het besluit om de theaters vanaf 17 uur te sluiten. “Met die oplopende besmettingscijfers zag je het al aankomen, er moest iets gebeuren", zegt Kroeze.

Uitstellen dus, maar tot wanneer? Het is lastig puzzelen met agenda's van artiesten en theaters, en met het grillige virus. Dat merken ze ook bij De Nationale Opera (DNO) en het Het Nationale Ballet (HNB). Daar zijn de repetities voor Verdi’s La traviata en Tsjaikovski’s Notenkraker en Muizenkoning in de eindfase beland. De opera heeft première op 4 december, het ballet een week later. Maar niets is nu nog zeker, en volgens een woordvoerder wordt met alle scenario’s rekening gehouden.

Voor La traviata zijn de voorbereidingen al zo’n vijf weken bezig, en de voorstelling is zo goed als klaar. Maar zomaar uitstellen naar bijvoorbeeld februari of april kan niet, want solisten, dirigent en orkest hebben dan alweer andere verplichtingen. Wordt de nieuwe enscenering onverhoopt afgelast, dan duurt het jaren alvorens er plaats voor deze Traviata is in het schema van alle betrokkenen.

Inzet voor DNO en HNB is dat de voorstellingen waaraan zo hard gewerkt is, binnenkort toch te zien zullen zijn, maar dan in de middagen. Voor La traviata waren al twee matinees gepland, en die kunnen waarschijnlijk sowieso doorgaan. Voor de overige vijf voorstellingen wordt het lastig.

Voor de Notenkraker ziet het er sowieso iets rooskleuriger uit, omdat van de zeventien voorstellingen er al acht gepland waren als matinee.

Het kabinet zet de steunmaatregelen voort tot 1 januari. Maar de vraag is of die voldoende zijn om de geleden schade te compenseren, zegt de VSCD.

