Cultuursector zoekt het ‘digitale Malieveld’ op

Van cabaretiers tot cateraars, van violisten tot festivalprogrammeurs: vanaf zaterdag zullen zij een week lang één luide stem vormen tijdens de demonstratie ‘Cultuur in Actie!’. De demonstranten uit de culturele sector willen bredere financiële ondersteuning tijdens de coronacrisis en meer erkenning voor het belang van cultuur voor de samenleving.

De actie wordt live vanuit DeFabrique in Utrecht gestreamd op cultuurinactie.nl. Een teller houdt bij hoeveel mensen met hun achterban op het ‘digitale Malieveld’ staan, schrijven de initiatiefnemers op de website van MORE Theater Producties. Twaalf uur per dag vertellen makers uit creatieve beroepen met hoeveel mensen zij hun werk doen en wat hun werk belangrijk maakt. Daarnaast is er ruimte voor onversterkte optredens in DeFabrique, worden amateurs uitgenodigd om hun stem te laten horen en wordt ook aan het publiek gevraagd wat voor hen de waarde van cultuur is.

Een statement maken

“We hopen dat cultuurliefhebbers met hun iPhone een statement willen maken over waarom ze er zo van genieten”, zegt regisseur en producent Mark Pos, die de demonstratie samen met onder andere actrice Johanna ter Steege organiseert. “Zo krijgt het publiek een gezicht, voor mensen die twijfelen aan ons maatschappelijk belang. Anders zijn we alleen als professionals aanwezig om over onze uitdagingen te vertellen.”

Hoewel er vanuit de kunsten meer geluiden opgaan voor een breder steunpakket, denkt Pos dat Cultuur in Actie! toegevoegde waarde kan hebben. “Vooral omdat wij de volle breedte pakken. Levenslied, klassiek ballet, noem maar op.”

Niet genoeg gehoord

Het gaat om zowel gesubsidieerde als ongesubsidieerde cultuur. “Het huidige steunpakket van 300 miljoen euro gaat voornamelijk naar gesubsidieerde instellingen. Dat is prima, maar daarmee is nog steeds geen oog voor de ongeveer 70 procent anderen, die nu niet weten hoe ze het komende jaar kunnen overbruggen. Er is veel aandacht voor de ondersteuning van KLM en voetbal. Dat moet ook zo zijn, daar willen we niet aan afdoen. Maar we vinden dat wij nog niet genoeg worden gehoord.”

Behalve Pos en Ter Steege behoren ook gitarist Jan Kuiper en ‘ideoloog’ Peter Herens tot de actievoerders. De livestream zal worden gepresenteerd door 21 bekende Nederlanders, onder wie Paul de Leeuw, Clairy Polak en Jörgen Raymann. Daarnaast is van een aantal artiesten, zoals Claudia de Breij, Huub Stapel en Joost Spijkers bekend dat ze van zich laten horen. Alle betrokkenen werken belangeloos mee.

