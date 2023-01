Cultuursector ziet publiek terugkeren nu najaarsgolf corona uitblijft

Directeuren van schouwburgen, filmhuizen, musea en poppodia zijn voor het grootste deel ‘zeer tevreden’ over de bezoekersaantallen in 2022. Dat komt vooral door de tweede helft van 2022, zo blijkt uit een rondgang van Trouw langs culturele instellingen. De gevreesde najaarsgolf aan coronagevallen bleef uit waardoor theaters, filmhuizen, concertzalen en poppodia weer goed gevulde zalen zagen en musea meer bezoekers verwelkomden. “Blijkbaar is gaan naar een band, feestje, concerten en dansen iets waar mensen enorm op zaten te wachten”, zegt Jolanda Beyer, directeur van het Haarlemse poppodium Patronaat.

Dat merkt ook Spot in Groningen, dat de programma’s verzorgt voor de Stadsschouwburg en muziekgebouw De Oostpoort. “2022 was voor ons ondanks de eerste drie maanden met maatregelen alsnog een ontzettend goed jaar”, zegt woordvoerder Renate Meijering. “Gemiddeld was de zaalbezetting en het totale aantal verkochte kaarten vrijwel gelijk aan 2019 en in de maand december waren bijna alle programma’s uitverkocht.”

Bij musea is het beeld overwegend positief, al zitten de meeste nog lang niet op het niveau van 2019. Het laatste jaar voor de pandemie was dan ook een absoluut topjaar voor de musea. Bij de grote Amsterdamse musea is het relatief rustig. De oorzaak ligt voor de hand, melden het Rijksmuseum, Van Gogh Museum en Stedelijk Museum: de toeristen van buiten Europa, en met name Azië, laten nog op zich wachten.

Behoefte om naar het theater te gaan

Toch zijn er ook musea die records hebben gehaald, ondanks dat in de eerste maand van 2022 de deuren in de cultuursector nog geheel op slot zaten. Singer Laren, Teylers Museum in Haarlem en het Drents Museum in Assen zagen nooit eerder zoveel belangstellenden, dankzij populaire tentoonstellingen.

Een trend die alle theaters, concertzalen en poppodia herkennen is dat bezoekers minder snel een abonnement nemen. “Mensen wachten langer met kaarten kopen, maar uiteindelijk zie je wel dat iedereen komt”, zegt Margot Kat van Tivoli/Vredenburg. “Alsof mensen denken: waar gaan we ons geld aan uitgeven? Gelukkig doen mensen dat nog steeds aan cultuur.”

Het theater in Sneek heeft gepeild waarom bezoekers later kaarten kochten. “Mensen keken even aan hoe corona in het najaar zou verlopen”, zegt directeur Wiebren Buma. “Ze zeiden: we wachten liever even af en zien later wel hoe het ervoor staat. Toen die najaarsgolf uitbleef, zag je dat mensen toch behoefte hebben om naar theater te gaan.”

Liever de tweede of derde rang

Door corona is wel een groep vaste bezoekers afgehaakt, vertelt Sven Arne Tepl, directeur van het Residentie Orkest. “De mensen die 30, 35 jaar een abonnement hebben gehad, zeggen nu soms: het is mooi geweest. Corona heeft een breuk in die traditie veroorzaakt. Ook zien we dat mensen eerder voor de tweede en derde rang kiezen dan voor de duurste kaarten.”

Theaters signaleren ook dat er meer mensen dan normaal voor het eerst naar het theater gaan. “Dat zie je aan het zoeken naar de weg, de vragen naar de looproute in het gebouw, en ook bijvoorbeeld bij voorstellingen waar zij verwachten dat er een voorprogramma is, dus dat je gerust een half uur later kunt komen”, zegt Tineke Maas van De Goudse Schouwburg. “20.00 aanvang op het kaartje wordt soms gelezen als ‘deuren open’.”

De bioscopen en filmtheaters meldden eind oktober dat zij in de herfstvakantie uitstekende zaken hadden gedaan. Hoe de cijfers over heel 2022 zijn, dat maken de bioscopen dinsdagmiddag bekend.

