Cultuursector verbolgen over stilte kabinet na de Unmute Us-protesten. ‘Dit beleid is willekeurig en onrechtvaardig’

“Het voelt gewoon even niet meer eerlijk. Au, gewoon au! What the fuck!” Muzikant Joshua Nolet van de band Chef Special verwoordt het in een video op Twitter. De zanger deelt daarin zijn frustratie over het uitblijven van een kabinetsreactie op de grote protestactie onder de noemer Unmute Us afgelopen weekeinde. Tienduizenden mensen uit de cultuur- en evenementensector gingen de straat op om zich uit te spreken tegen wat zij een oneerlijk kabinetsbeleid noemen. De organisatoren van de actie hebben inmiddels ook een brandbrief naar het kabinet gestuurd.

Want terwijl voetbalwedstrijden en de Formule 1, een meerdaags evenement, mogen doorgaan, zien muzikanten, festivalorganisatoren en cultuurondernemers hun plannen in rook op gaan. “Soit”, zegt Nolet daarover in zijn filmpje.

Maar hij is verbolgen over wat er na de doodse stilte van politiek Den Haag wel in zijn mailbox binnenkwam. Een uitnodiging namens prins Bernhard om op te treden tijdens de Formule 1. “Daar hadden ze dan precies nul euro voor.” Het zegt iets over de manier waarop er naar muzikanten gekeken wordt, zegt Nolet die omschrijft hoe muzikanten door de nieuwste aanscherping van de coronamaatregelen met moeite de eindjes aan elkaar knopen. “Dat afgezet tegen hossende mensen in stadions en zeventigduizend mensen op een meerdaags event in Zandvoort.”

Anderhalf jaar solidariteit getoond

Sinds 10 juli zijn de deuren van nachtclubs opnieuw gesloten. Festivals die halverwege juli en in augustus gepland stonden, zijn geschrapt. Dat daar nog altijd geen verandering in is gekomen, leidt tot onbegrip in de cultuursector. “Wij demonstreerden zaterdag omdat we uw beleid willekeurig, onbegrijpelijk en onrechtvaardig vinden. Omdat we na anderhalf jaar solidariteit te hebben getoond met de maatschappij ook solidariteit en transparantie terug verwachten”, schrijven de organisatoren achter de actie Unmute Us. Zij vragen het kabinet waarom festivals waarschijnlijk pas aan het eind van het seizoen weer zijn toegestaan. Ook willen ze weten waarom het kabinet de resultaten van de fieldlabs – die lieten zien dat festivals in de open lucht mogelijk zijn na testen – langszij lijkt te schuiven. Weten de bewindspersonen ook dat festivalgangers nu afreizen naar België en Frankrijk om festivals te bezoeken, houden ze de bewindspersonen ook voor.

SP-Kamerlid Peter Kwint begrijpt de frustratie wel, al is hij het niet met alle bezwaren eens. Is er een verzoek van KLM of de sierteelt, dan lijkt een tegemoetkoming snel geregeld. Maar, ziet hij, de cultuursector hobbelt er de afgelopen anderhalf jaar continu achteraan. “Ze is eigenlijk ook het slachtoffer geworden van de ondoordachte versoepelingen van afgelopen zomer”, zegt Kwint. Daarmee doelt de SP’er onder meer op de Dansen-met-Janssen-campagne van coronaminister Hugo de Jonge die jongeren ertoe verleidde om vlak na hun Janssenvaccin direct aan het feesten te slaan. Tegen wetenschappelijke adviezen in.

De SP’er vindt het lastig te zeggen of cultuur wel of niet prioriteit heeft bij het kabinet. “Ik kan niet achter de schermen kijken. Dus ik weet niet of er binnen het kabinet met de vuist op tafel wordt geslagen voor cultuur. Maar als dat wel gebeurt, zie je er aan de buitenkant niet zoveel van.”

Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap zegt in ieder geval “doorlopend in gesprek te zijn met de sector”. Ook donderdag is met ‘verschillende partijen’ gesproken. Binnenkort gaan verschillende bewindspersonen ook met iemand van Unmute Us om tafel, aldus een woordvoerder.

