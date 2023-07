Cultuursector maakt zich zorgen na de val kabinet-Rutte IV: ‘De vaart mag er niet uit’

Het kabinet-Rutte IV als geheel wekte nog maar weinig warme gevoelens op, maar diverse individuele bewindslieden deden dat in hun sector wel. Een van hen is Gunay Uslu, de staatssecretaris van cultuur en media. Jeroen Bartelse, de covoorzitter van belangenvereniging Kunsten ’92 en directeur van TivoliVredenburg, wordt dan ook ‘niet vrolijk’ van de val van het kabinet.

Het cultuurbestel is namelijk dringend toe aan vernieuwing, en daar was Uslu nu net mee bezig. “We boeken op belangrijke punten echt vooruitgang”, zegt Bartelse. “Dan gaat het bijvoorbeeld over de manier waarop subsidies worden verdeeld, over fair practice (eerlijke beloning, red.) en over nieuwe verhoudingen tussen Rijk en gemeenten.”

In de meeste gevallen leidt dat nog niet tot wetsvoorstellen die de Tweede Kamer eventueel controversieel kan verklaren. De herzieningen zijn in voorbereiding. “Maar de vaart mag er niet uit, het is geen tijd om stil te staan”, zegt Bartelse.

Meer zekerheid geven voor flexkrachten en zzp’ers

Die eerlijke beloning, of dat nu voor een danser is of een geluidstechnicus, moet een voorwaarde worden om subsidie te krijgen. “Aan fair practice zitten ook wettelijke aspecten”, zegt Bartelse. “Die komen aan bod in de hervormingen van de arbeidsmarkt waarmee minister Karien van Gennip bezig is.”

Een grote groep medewerkers in de cultuursector zal hopen dat de Tweede Kamer dat onderwerp niet controversieel verklaart. De minister van sociale zaken en werkgelegenheid wil meer zekerheid geven aan flexkrachten en zzp’ers, en daar zijn er veel van in de cultuursector. “Die discussie moet door, anders stellen we opnieuw uit wat al zo lang wordt vooruitgeschoven”, zegt Bartelse.

De cultuursector is voor 60 procent van zijn financiering afhankelijk van gemeenten. Die krijgen er vanaf 2026 via het Gemeentefonds geld bij, maar tot die tijd zitten gemeenten met een tekort van 3 miljard euro. Dus zullen gemeenten keuzes moeten maken.

Juist over die keuzes maakt Bartelse zich zorgen. “Veel makers en instellingen in de cultuursector zijn afhankelijk van wat gemeenten uittrekken voor cultuur. Er ligt echter nog geen wettelijke taak bij gemeenten om cultuur te financieren. Cultuur komt bij financiële moeilijkheden daarom al snel in een vrij schootsveld”.

Als het kabinet niet met aanvullende financiering voor gemeenten komt, en de discussie over een wettelijke zorgplicht stopt, “dan voelen wij dat meteen in de culturele sector”, zegt Bartelse.

Wat gebeurt er met Ongehoord Nederland?

Wettelijke regelingen zijn wel in de maak voor bijvoorbeeld het auteurscontractenrecht. “Dat is een wetsvoorstel waarin het recht op een vergoeding voor filmmakers wordt geregeld, wanneer hun werk on demand te zien is”, zegt Bartelse. “Hopelijk kan die door, maar de Kamer zal moeten beslissen of dat onderwerp controversieel is of niet.”

Het meest in het oog springende besluit dat Uslu wellicht niet meer kan nemen, is een oordeel vellen over de omroep Ongehoord Nederland. Wanneer de Kamer het onderwerp eventueel controversieel verklaart, is nog niet bekend.

Er is een maatregel waarvan de cultuursector hoopt dat deze niet doorgaat. Dat gaat over de afschaffing van het verlaagde btw-tarief voor de cultuursector. Films, theater, kunstwerken en concerten zouden dan duurder worden. “Dat zou zo’n grote impact hebben op de cultuursector en op het verdienvermogen”, zegt Bartelse. “Daarvan zeggen wij: trek het maar over deze demissionaire periode heen en kijk er dan nog eens goed naar.”

