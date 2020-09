Culturele instellingen in chaos na coronamaatregelen. ‘Dit is een onmogelijke keuze’

Door het hele land zijn culturele instellingen in chaos gestort. De oorzaak: premier Rutte maakte maandag bekend dat zalen en podia voorlopig niet meer dan dertig bezoekers mogen ontvangen, tenzij de lokale Veiligheidsregio op aanvraag een ontheffing verleent. Maar de regio’s zijn door dit besluit overvallen. Het gevolg is dat 80 procent van de podia in onzekerheid zit te wachten op een reactie van de regio, zo meldt de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD).

Zolang een officieel antwoord uitblijft, zijn veel podia genoodzaakt de deuren gesloten te houden voor publiek. Of ze maken een selectie uit de honderden kaarthouders en bellen de rest af, zodat ze uitkomen op de toegestane dertig personen.



“Het probleem is dat de veiligheidsregio’s moeten beslissen welke zalen voldoende cultureel belang hebben om vrijstelling te krijgen”, zegt Siebe Weide, waarnemend directeur van de VSCD. “Een stad of regio telt al snel tientallen theaters, concertzalen, poppodia en bioscopen. Dit is een onmogelijke keuze. Daarom pleiten we voor een landelijke ontheffing, en beperking daarvan per regio indien de veiligheid dat vereist.”

Uitzondering voor tien Amsterdamse zalen

De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland verschafte gistermiddag als een van de eerste duidelijkheid. Tien culturele instellingen krijgen er tot 19 oktober een ontheffing om meer dan dertig mensen tegelijk te ontvangen, met een nieuw maximum van 250 personen. De vrijgestelde zalen zijn: Carré, het Concertgebouw, Nationale Opera & Ballet, Internationaal Theater Amsterdam, Paradiso, Muziekgebouw aan ‘t IJ, De Kleine Komedie, DelaMar, De Meervaart en De Melkweg.

Volgens burgemeester Femke Halsema, voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, zijn de vrijgestelde instellingen van groot internationaal, nationaal of regionaal belang. Kleine theaters zijn buiten de boot gevallen, net als het reusachtige Ziggo Dome. Danny Damman, commercieel directeur van Ziggo Dome, begrijpt niets van de afwijzing. “Wij zijn de grootste concertzaal van Nederland. We hebben optredens van nationaal en internationaal belang. In coronatijd hebben we hier al twaalf evenementen gedraaid tot ieders tevredenheid. Waarom dan geen ontheffing?”

De bestuurders van de Amsterdamse veiligheidsregio benadrukken hoe lastig hun besluit was. Ze gaan met het kabinet praten over extra financiële compensatie, bovenop de bestaande regelingen voor de cultuursector.

Behalve Amsterdam gaf ook Brabant gisteren meer duidelijkheid, al blijken de verschillen per regio daar enorm. Waar de veiligheidsregio Brabant-Noord (Den Bosch) de komende drie weken geen ontheffingen verleent aan culturele instellingen, komen er in de regio Midden- en West-Brabant (Breda en Tilburg) wel uitzonderingen voor de grote schouwburgen en concertzalen. Verder wil de regio Haaglanden volop vrijstellingen verlenen, terwijl de regio Hollands Midden het nog even aankijkt.

