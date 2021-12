Crypto-beleggen is een game met adrenaline en dopamine

Ik leef samen met iemand die al wist wat Bitcoin was voordat iederéén wist wat Bitcoin was en de cryptomunt nauwelijks iets kostte. Je kocht er nog hele van, als gewoon (dat wil zeggen, niet superrijk) mens. Hij heeft er toen geen gekocht. Het was een tijd dat we zelden een tientje over hadden (we leefden toen ook al samen), en Bitcoin iets excentrieks was, voor de niche. Ik neem het hem geenszins kwalijk.

Zelf heeft hij het er moeilijker mee, want we staan tot onze knieën in de stroom nieuws over uit de pan rijzende cryptokoersen. Bij elk tiende nieuwtje, ongeveer, gromt hij iets in de trant van ‘had ik toen maar…’, of ‘zo stom dat ik toen niet…’. Het grenst aan de ervaring van wie destijds wel een paar Bitcoins hadden ingeslagen, voor de gein, en sindsdien hun wachtwoord vergeten zijn, of de harde schijf waarop ze stonden opgeslagen zijn kwijtgeraakt. Al die tonnen, miljoenen, net buiten bereik. Het had zo mooi kunnen zijn.

Zou hij het artikeltje hebben gelezen dat deze week in de Volkskrant stond over cryptohandelende jongeren, dan had hij waarschijnlijk weer gegromd. Vanwege de herinnering aan die kans, niet omdat die jongeren nu zo te benijden zijn. Die stoppen veel of alles van hun spaargeld in crypto’s. De risico’s schatten ze te laag in, hun eigen kennis te hoog. Die komt hoofdzakelijk van influencers die direct verdienen aan hun promotie van de handel.

Een plaatje van een rode Tesla

De Instagrampagina’s van deze influencers zijn gevuld met visueel overrompelende infographics, waarin een veronderstelde relatie tussen bitcoin en inflatie wordt ‘uitgelegd’. Posts vol schreeuwende letters, die uitrekenen hoe rijk je was geweest als je zes jaar geleden honderd dollar aan Ethereum-munten had gekocht, en welk model Tesla je dan nu had kunnen kopen. Met een plaatje van een rode Tesla, en het Tesla-logo – het kan niet genoeg benadrukt worden. Je had een TESLA kunnen hebben!

Of een (beetje) pensioen, een sabbatical, een aanbetaling voor een huis, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, zzp-vakantiedagen. Volgens onderzoek van het Nibud en de Rabobank komt de cryptogekte onder jongeren ook omdat zij horen hoe moeilijk het is een huis te kopen en hoe slecht pensioenfondsen ervoor staan. (Kijken jongeren tegenwoordig echt al zo ver en serieus vooruit? Indrukwekkend, en een beetje sip.)

Niet zelden voegt een crypto-influencer levenslessen met een vleugje spiritualiteit toe. Dan is hij in crypto’s gestapt ‘voor een vrijer leven’; vindt zij het geen toeval dat Bitcoin een nieuw hoogtepunt bereikt als het volle maan is in Ram, en de influencer zelf ook Ram is en toevallig al een post klaar had staan. (Hedendaagse persoonlijke ontwikkeling draait opvallend vaak om geldelijke rijkdom. Niet voor niets heet een hoofdstuk in het nieuwe zelfhulpboek van Ali B Mooi klokkie. Zijn peperdure horloge, waar hij deze week van werd beroofd, maakt hem trots. Ik vermoed dat veel jongeren met hun cryptohandel hetzelfde nastreven.)

De koers gaat op en neer, neer en op

En er is natuurlijk altijd een kans. De koers kán nog verder omhoog. Heel hard omlaag ook. Crypto-beleggen is als een game, of een gokspelletje. Met dezelfde high van adrenaline en dopamine, terwijl de koers op en neer gaat, neer en op. Niets is zeker. Behalve dat je niet zes jaar geleden voor honderd dollar in Ethereum bent gestapt.