Crime Desk wenst me een griezelig ‘Voor nu een veilige avond’

Het trekt toch, als de heren Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen in hun zondagse kletsprogramma Media Inside over een tv-programma klagen. Zondag had ik net zo de slappe lach als de gast, strafrechtadvocaat Natacha Harlequin. Zij kon die nasale stemmen en hun grappen ook maar net aan.

Ze hadden het over het nieuwe misdaadprogramma Crime Desk op RTL5, het sensationele broertje van Opsporing Verzocht (AvroTros) en ook een samenwerking met politie en opsporingsdiensten. Telegraaf-journalisten John van den Heuvel en Mick van Wely doen het speurwerk, presentatrice Marieke Elsinga praat het geheel op voor haar doen serieuze toon aan elkaar.

De nasale stemmen hadden geklaagd over een scène waarin wapens werden opgegraven bij wat bomen. “Dat gaat nooit zo”, zei Harlequin, toch ook misdaadexpert. Dat de politiebusjes al klaar staan, dat Van den Heuvel en Wely daar stoer heen lopen, en dat dan de wapens worden gevonden, somt ze op. Dit is televisie maken, dus toneelspelen tot het goed op beeld staat. Daarom kijkt Harlequin dit soort ‘crime entertainment’ nooit, zegt ze.

Ik kijk om andere redenen nooit misdaad-tv, ook niet naar Opsporing Verzocht. Alleen al de slotgroet van Elsinga aan haar crime desk: “Voor nu een veilige avond”. Brrr. Dat soort tv levert bange en verontwaardigde mensen op, denk ik.

Groetjes van Joran van der Sloot

De oude rot John van den Heuvel en collega Mick van Wely kennen het klappen van de zweep, zowel in onderwerpen sensationeel brengen als in zich vastbijten in zo’n zaak om oplossingen te helpen forceren. Van den Heuvel laat losjes vallen dat Joran van der Sloot geregeld op zijn voicemail staat, en weet nu dat hij bijna 18 jaar extra cel had gekregen voor het binnensmokkelen van cocaïne in zijn Peruaanse gevangenis. Hij zou erin geluisd zijn, maar kwam ermee weg. “Groetjes, ik bel je binnenkort wel weer”, zegt Van der Sloot op de voicemail.

Van Wely had een item over de in 2018 verdwenen Sumanta Bansi (22), studente biomedische wetenschappen in Amsterdam. Hij liet zijn eigen Telegraaf-artikel van 6 november 2020 erbij zien met de infographic-titel: ‘Ligt Sumanta in lijkenbos?’.

Met zo’n term gaat bij mij de deur alweer dicht. Dit kijk ik niet nog eens. Maar nu nog even wel: het ging over het verdrietige verhaal van de Surinaams-Nederlandse Sumanta die misschien begraven ligt in de bossen bij Den Oever in Noord-Holland.

John van den Heuvel toog voor de tweede keer naar Irak met de moeder van een vermoord meisje.

Van Wely had de man bij wie ze inwoonde (samen met diens vrouw en vader) en van wie ze volgens Sumanta’s moeder zwanger was geweest, opgezocht en met verborgen camera gefilmd. Vervaagde beelden, geen nieuws, alleen de ‘heldendaad’ van Van Wely. Toch waren na publicatie van zijn artikel vader en zoon gearresteerd (verband onduidelijk) en was het huis doorzocht. Sumanta’s moeder aan de telefoon had het gevoel dat ‘die duivels’ nu wel gingen praten.

Je weet niet hoeveel het uit maakt, maar de misdaadverslaggevers houden de druk erop. Zo trok John van den Heuvel voor de tweede keer naar Irak met de moeder van een daar vermoorde dochter, om de dader aan te spreken en haar kleinkinderen te zien. Hij doet het maar mooi wel. Zelfs in de tijd dat IS nog zeer actief was in Irak.

Dit is echt televisie maken met over elk verhaal dat aangezette sausje, maar als het iemand helpt: toch wel fijn.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.