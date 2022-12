Countertenor Cameron Shahbazi komt in verzet tegen het tirannieke regime in Iran

Het is Cameron Shahbazi gelukt. In de drukke decembermaand een operatheater een dag laten inruimen voor een groot benefietconcert is geen sinecure. Maar na lang rondbellen vond de Canadese countertenor, deels opgeleid in Amsterdam, de Opera van Frankfurt bereid. Die stelde ook alle technici, musici en ander personeel gratis beschikbaar.

Vanavond klinkt daar veel muziek. Zo zal Shahbazi samen met cellist Kian Soltani de folksong Black is the Color of My True Love’s Hair zingen. Een duidelijke verwijzing naar het haar van de Iraanse Mahsa Jina Amini. Haar dat onder haar hoofddoek te zien was, reden voor de Iraanse zedenpolitie om Amini te arresteren. Op het politiebureau kreeg zij volgens de Iraanse autoriteiten een hartaanval, maar Iraniërs weten wel beter: Amini liet door bruut politieoptreden het leven. Sinds haar dood zijn er grote protesten in Iran tegen het regime.

Naast de vele live-optredens van onder anderen Mahan Esfahani, Lilian Farahani, Kristine Opolais en Anna Bonitatibus zijn er in Frankfurt videoboodschappen van operasterren als Joyce DiDonato, Anna Pirozzi en Rolando Villazón te zien. Shahbazi ronselde met succes in zijn opera - en muziekwereld; iedereen wilde iets doen.

Nargess Eskandari-Grünberg, de burgemeester van Frankfurt houdt vanavond een toespraak. Eskandari is van Iraanse afkomst, streed zelf tegen het regime en zat anderhalf jaar in de gevangenis in Teheran. Ze vluchtte in 1985 met haar dochtertje naar Duitsland en kwam op kerstavond in Frankfurt aan. Het wordt daar een volle en warme avond, die op een later tijdstip te zien zal zijn bij streamingdienst Idagio.

Shahbazi is in Amsterdam net begonnen aan de repetities voor Händels Giulio Cesare in Egitto. Vanaf 16 januari zingt hij in die opera de rol van tiran Tolomeo. Emmanuelle Häim dirigeert en Calixto Bieito regisseert. Van De Nationale Opera kreeg hij na vrijdag wat dagen vrij om het gebeuren in Frankfurt in goede banen te leiden.

Hoe kwam u op het idee om deze benefietvoorstelling te organiseren?

“Als operazanger zing ik vaak personages die morele waarden hoog in het vaandel hebben en die opstaan tegen het kwaad. Die karakters inspireren mij in mijn persoonlijk leven op veel manieren. Sinds de dood van Mahsa Jina Amini wist ik dat ik iets moest doen en op moest staan om mijn Iraanse medemensen te helpen in hun gevecht voor een verandering van het regime in Iran. Ik was bij verschillende protestbijeenkomsten, maar ik wilde meer doen, en toen kreeg ik het idee voor een benefietconcert.”

Wat is uw persoonlijke drijfveer?

“De ongelooflijke moed van het Iraanse volk, in het bijzonder de vrouwen en de jongere generatie, om tegen deze onvoorstelbare duisternis in Iran te vechten. Dat stimuleert mij om mijn collega’s in de wereld van de klassieke muziek en de opera te vragen niet hun ogen te sluiten voor de revolutie in Iran.

De Iraanse diaspora is samengekomen om deze revolutie onder de aandacht te brengen van de wereld. Er zijn organisaties, zoals het Abdorrahman Boroumand Center (ABC) voor mensenrechten in Iran, die veel werk verricht hebben en meer ondersteuning nodig hebben. ABC zet zich in voor democratische waarden en documenteert de ontelbare schendingen van de mensenrechten, begaan door een regime dat al 43 jaar verwoesting in Iran brengt. Ik was vastbesloten om op wat voor manier dan ook te helpen. Het geld dat we in Frankfurt ophalen is voor het ABC.”

Hebt u persoonlijke herinneringen aan Iran?

“In ben geboren in Canada. Op mijn zesde was ik voor het eerst in Iran, later nog een keer op mijn dertiende. Ik herinner me het landschap, het uitbundige eten, en vooral mijn oma, mijn tantes, en mijn neven en nichten. Die waren zo opgewonden dat ze mij eindelijk konden ontmoeten. Er is wat afgeknuffeld toen. Ik kan nu natuurlijk onmogelijk terug. Dat was al heel moeilijk vanwege de houding van het regime tegenover homo’s, maar na dit concert ben ik vast echt een persona non grata. Voor het concert in Frankfurt heb ik voor de zekerheid goede beveiliging geregeld.

“Ik voel me niet echt Canadees, ook geen Nederlander, noch Iraniër. Mijn beheersing van het Farsi, de Perzische taal, is oké, maar niet heel sterk. Ik ben een wereldburger. De mensen van de Iraanse diaspora, zoals ik, hebben de Iraanse cultuur nooit echt kunnen ervaren. Daar voel ik me schuldig over. Want Iran is kunst, creatie, filosofie, verhalen vertellen, excellentie. Onze poëzie is de oudste ter wereld. En was je weleens in een Iraans restaurant? Al het eten daar is zo goed klaargemaakt, en de gerechten worden dan ook nog eens fantastisch gepresenteerd.

“Kunst ligt in het hart van de Iraanse cultuur. Klavecinist Mahan Esfahani is een goede vriend van me, en hij zei ooit dat kunst staat voor de veerkracht van de mens. Je moet je realiseren dat het islamitische regime niet de mensen vertegenwoordigt die het ware Iran vormen. Geen wonder het Iraanse volk na 43 jaar onderdrukking, onrechtvaardigheid en wreedheid is gaan terugvechten en dat kunst en creativiteit een ondersteuning kan zijn om deze revolutie gaande te houden.

“De strijd gaat om basale mensenrechten. Hoe kun je zingen in Iran als je altijd maar onderdrukt wordt? Niemand in Iran weet hoe het voelt om bevrijd te zijn van die onderdrukking. Vrouwen worden gezien als tweederangs burgers. Terwijl iedereen in Iran weet dat de vrouw, de moeder de echte baas is in een gezin. Dus wat is er nou zo bedreigend? De revolutie gaat om het hebben van een vrije keus. Vrij om lief te hebben, vrij om te zijn wie ze willen zijn. Het is geen strijd tegen religie of de hijab. Het Iraanse regime heeft kogels en tanks, wij hebben kunst, poëzie en muziek. Als kind dacht ik altijd naïef dat slechte tijden iets van vroeger waren. Historie. En nu realiseer ik me dat ik er een actieve rol in speel, in deze slechte tijden.”

En nu speelt en zingt u straks in Amsterdam de rol van een tiran – Tolomeo, de jongere broer van Cleopatra. Denkt u daar anders over na, nu u zo direct te maken hebt met het tirannieke regime in Iran?

“Tijdens het studeren voor deze rol heb ik veel tijd doorgebracht met dit personage, stond als het ware in de schoenen van een tiran. En ik heb gezien hoe deze tiran zwakker wordt gemaakt. Doordat mensen tegen hem in opstand komen, of hem vernederen. Je gaat het ‘beest’ van binnenuit beter begrijpen, je leert ermee om te gaan, het te temmen in een andere context.

“Het is mijn eerste grote rol in Amsterdam, de stad waar ik sinds 2016 studeerde aan het conservatorium. Het klinkt misschien arrogant, maar ik wist dat het ooit zou gebeuren. Het is een grote eer uiteraard. Sommige rollen blijven in je systeem zitten. Tolomeo is er zo een. Vorig jaar zong ik de rol in Moskou. Ik weet nog niet precies welke kant Calixto Bieito in Amsterdam met dit verhaal wil opgaan.

“Maar Tolomeo’s muziek is hilarisch, er zit zoveel lol in. Hij is egocentrisch en is steeds maar weer gefrustreerd, waarop hij in woede uitbarst. Het is heerlijk om die verschillende kleuren van razernij in mijn stem op te zoeken. Vooral de strijd met zijn oudere zus Cleopatra is interessant. Cleopatra bedrijft politiek op de langere termijn, Tolomeo is veel impulsiever. Maar een broer of een zus kan je bozer maken dan wie ook.

“Best fijn om de komende twee maanden de verwende snotaap te spelen. En dan ook nog met Emmanuelle Haïm. Ik heb nooit met haar gewerkt, maar tijdens de voorbereidingen voelde het alsof ik haar al jaren kende. Je wilt je uiterste best voor haar doen. Echt het soort leider onder wie ik graag wil werken.”

Woman. Life. Freedom. Een benefietconcert voor de mensenrechten in Iran vanavond in de Opera van Frankfurt. Op 22 december is de registratie te zien bij streamingdienst Idagio. Giulio Cesare in Egitto van Händel vanaf 16 januari bij De Nationale Opera. Info: operaballet.nl

