Controversiële filmvertoning Honeypot door Kirac gaat toch door. Wie zijn deze provocateurs?

Wie zijn de provocateurs van Kirac?

Voor de filmmakers van Kirac draait naar eigen zeggen alles om kunst. Dat mensen gekwetst worden, hoort er volgens hen bij. ‘Uiteindelijk moet je voor de kunst naar de hel durven te gaan.’

Zonder uitzondering komt iedereen die gevraagd of ongevraagd meedoet aan een film van filmcollectief Kirac (Keeping It Real Art Critics) er bekaaid vanaf. Maar iedereen die daar vervolgens gechoqueerd door is, valt in de categorie ‘polderaars, burgerlijke mensen’, aldus kunstenaar Stefan Ruitenbeek, die met zijn partner en Kirac-huisfilosofe Kate Sinha het middelpunt vormt. “Voor mij is kunst alles. Het is een spel. Mensen die hier truttig op reageren, willen niet tussen de regels door lezen.”

Sinds 2016 maakt Kirac onlinefilms waarin ze fikse kritiek uiten op de kunstwereld. In de ene film krijgen ze gallerist Mara McCarthy aan het huilen, in de andere wordt architect Rem Koolhaas op de korrel genomen. Vooral in het begin is er lof voor deze rücksichtsloze aanpak; het collectief ontvangt tot op de dag van vandaag subsidie van het Mondriaanfonds.

Fel tegen babyboom-elites

In haar bestaansgeschiedenis krenkt Kirac behoorlijk wat mensen. Bij de Gerrit Rietveld Academie wordt het collectief weggestuurd vanwege uitspraken van Sinha, die over een tentoonstelling van kunstenares Zanele Muholi opmerkt dat “de bezoeker geacht werd geïnteresseerd te zijn in de luie spinsels van een verwende snol, alleen omdat ze uit Zuid-Afrika komt, lesbisch en zwart is”. Het collectief verzet zich ook fel tegen babyboom-elites, die de scepter zwaaien in culturele instituten waar het ‘veel meer toegang toe zou willen hebben’.

Na alle ruzies aan de linkerkant van het politieke spectrum, volgde recentelijk ook een breuk op rechts. Oorspronkelijk juicht de rechtse treiterwebsite GeenStijl het initiatief van Kirac-coryfee Jini Jane toe. Zij wil als ‘links UvA-meisje’ graag op camera seks met een reaguurder. Maar als filosoof Sid Lukkassen vervolgens in Jini’s boudoir wordt vernederd, is voor GeenStijl de maat vol. Zij zullen de video niet plaatsen.

De kunstenaars zitten niet met Lukkassens berouw. “Als kunstenaar moet je kunnen huichelen. We gaan erg flexibel met de waarheid om, om zelf aan waarheidsvinding te doen”, zegt Sinha. Zij en Ruitenbeek tonen een zeker dedain voor morele principes. “Bij een gebrek aan verankering vinden mensen houvast in morele uitgangspunten. Maar uiteindelijk moet je voor de kunst naar de hel durven te gaan.” Lukkassen schrijft zelf in De Dagelijkse Standaard dat hij het ‘bizar’ vindt dat de film is gepubliceerd, maar ook inziet dat het ‘contraproductief is om daar met Kirac ruzie over te maken.’

Mannen die beschuldigd worden van misbruik

In hun volgende project wil Kirac het opnemen voor de rechten van mannen die beschuldigd worden van misbruik. Zij worden in de ogen van het collectief onterecht ‘gecanceld’. De samenleving, zo vindt Kirac, oordeelt veel te snel over deze mannen.

In een nieuwe film gaat het collectief daarom een ‘showproces’ houden. Daarin is een man te zien die ook werd genoemd in het misbruik-onderzoek van NRC naar Julian A. Tegen hem werd zeker één aangifte gedaan. Kirac wilde oorspronkelijk ook de slachtoffers in de film laten spelen, maar of zij willen meewerken, kan Ruitenbeek nog niet zeggen.