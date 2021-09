Concertgebouworkest laat zien dat de stad weer gaat leven

Normaal is de Opening Night van het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) een chique en dure aangelegenheid. De dresscode voor die traditionele opening van het concertseizoen is black tie en in de foyers van het Concertgebouw wordt dan steevast een exquise walking dinner met bijpassende wijnen geserveerd.

Dit jaar is alles anders. Het orkest zit in de open lucht op een podium op de Dam. Een kleine drieduizend gelukkigen zit met QR-code op stoeltjes met de rug naar het paleis. De gratis kaartjes waren binnen tien minuten weg. Voor hen die misgrepen, bieden radio en tv uitkomst.

Cadeau aan de stad

“Dit concert is uitdrukkelijk bedoeld als cadeau aan de stad”, vertelt Dominik Winterling, sinds maart de nieuwe directievoorzitter van het orkest. “De grootste uitdaging was alle vergunningen te regelen, maar de gemeente was meteen heel enthousiast. Die zei dat een dergelijke Opening Night midden in de stad juist nu heel toepasselijk is. Ook de stad gaat weer langzaam open, na alle beperkingen.”

Vroeger speelde het Concertgebouworkest wel vaker buiten – op het Museumplein, in het Vondelpark, en op de kop van het Java-eiland tijdens de kroning van Willem-Alexander. Maar dat is alweer even geleden. Dat naar buiten gaan is wel een mooie manier om de drempel voor klassieke muziek te verlagen. Winterling, die Duits is, maar na een half jaar al perfect Nederlands spreekt, beaamt dat onmiddellijk.

“Drempel is het woord dat ik hier de laatste maanden het vaakst gehoord heb. Het openen van de instelling naar buiten toe is belangrijk, we willen er zijn voor iedereen en niet alleen voor de happy few. Maar het is heel duur, en gelukkig hebben we een sponsor speciaal voor dit evenement gevonden.”

Misschien een nieuwe traditie

Die hoge kosten kunnen een barrière zijn om zoiets elk jaar te doen, zegt Winterling. “Het klopt dat er de laatste jaren weinig van dit soort openluchtconcerten zijn geweest, en we gaan kijken of een traditie erin zit. Dan is een goede sponsor belangrijk, en ik merk dat bedrijven steeds meer behoefte hebben aan projecten met een sociaal karakter, projecten waaraan een verhaal te koppelen is.”

Een cadeau aan de stad dus. Maar is het niet zo dat maar weinig Amsterdammers weten dat een orkest van wereldformaat in hun stad huist? “Dat komt misschien doordat klassieke muziek in Nederland niet zo’n heel grote rol speelt”, denkt Winterling. “In Duitsland en Oostenrijk is dat heel anders. Iedere Oostenrijker kent de Wiener Philharmoniker. Onderwijs speelt daar een rol in, maar we moeten ook kijken naar onze eigen manier van communiceren. Mijn moeder is nu even in Amsterdam, en ik kocht voor haar een Duitse gids over Amsterdam. Daarin staat het Concertgebouworkest ergens op pagina 55 weggestopt. Het Rijksmuseum staat op pagina 1. Daar moeten we aan werken.”

Dat het concert in de openlucht is betekent volgens Winterling niet dat concessies worden gedaan aan de kwaliteit. “We hebben het oorspronkelijke programma iets aangepast en breder gemaakt. Daniel Harding is de dirigent en violist Leonidas Kavakos is onze solist, allebei van wereldklasse. En we beginnen met een modern werk van de Nederlander Joey Roukens. Als een sterk signaal.”

Lees ook:

Het Concertgebouworkest is hoorbaar in z’n sas om eindelijk weer voor een nagenoeg volle zaal te spelen

Eindelijk spelen voor ruim 1300 man in plaats van de schamele 30, 250 of 350 van de afgelopen maanden. Voor het eerst sinds maart 2020 trad het Koninklijk Concertgebouworkest weer op voor het aantal liefhebbers dat het in de eigen Grote Zaal van het Concertgebouw gewend is.