Commotie in de Oostenrijkse filmwereld om acteur Florian Teichtmeister, aangeklaagd wegens bezit van kinderporno

In Oostenrijk is men flink geschrokken van de zaak-Florian Teichtmeister. Bij de Oostenrijkse acteur, onder andere te zien in Oscar-kanshebber Corsage, zijn grote hoeveelheden kinderporno aangetroffen. Zijn advocaat liet meteen bij de bekendmaking, twaalf dagen geleden, weten dat Teichtmeister in februari terecht zal staan en schuldig zal pleiten.

Maar daarmee is de kous niet af. Want hoe ga je om met iemand die in opspraak is? Hoe ga je om met zijn beeltenis? Meteen na de bekendmaking werd de 43-jarige acteur ontslagen als lid van het gerenommeerde Weense Burgtheater. De publieke omroep ORF liet weten geen producties meer met de acteur te zullen uitzenden.

Wel bleef de film Corsage in de running voor de Oscar voor de Beste Internationale Film. Dinsdagmiddag, bij de bekendmaking van de Oscarnominaties, zal blijken of Corsage door is of niet. De organisatie van de Bafta’s, de Britse Oscars, schaarde zich vorige week nog achter de film, door Corsage te nomineren voor de Bafta voor Beste niet-Engelstalige Film.

Loskoppelen van de artistieke prestatie

Teichtmeister speelt in de succesvolle bioscoopfilm over keizerin Elisabeth (Sissi) van Oostenrijk een bijrol als haar echtgenoot, keizer Franz Joseph. De vakvereniging van de Oostenrijkse film- en muziekindustrie was stellig: deze aanklacht tegen de acteur moet worden losgekoppeld van de artistieke prestatie van de regisseur en haar film. De Oostenrijkse cultuurbranche ondersteunde die mening in een open brief, ondertekend door prominenten onder wie schrijver Elfriede Jelinek.

Corsage-regisseur Marie Kreutzer liet op haar beurt weten zeer bedroefd te zijn dat de onthullingen over de acteur in verband worden gebracht met haar film. “Maar als we zeggen dat we de film niet meer bekijken, geven we de acteur een enorme macht”, aldus Kreutzer afgelopen zondag in de Süddeutsche Zeitung.

Zes jaar geleden leidde een soortgelijke situatie tot het verwijderen van een acteur uit een reeds gemaakte maar nog niet vertoonde film. De Amerikaanse acteur Kevin Spacey, door meerdere mannen beschuldigd van seksueel misbruik, werd uit Ridley Scotts All The Money In the World (2017) geknipt. Zijn bijrol als miljardair John Paul Getty werd opnieuw gespeeld door Christopher Plummer, die prompt een Oscarnominatie kreeg.

Heropnames zijn peperduur

Nu is het een peperdure onderneming om een acteur uit een film te verwijderen. De heropnames met Plummer kostten naar verluidt 10 miljoen dollar. Daarbij is het een complex proces om een acteur uit een film te filteren, en een andere erin te monteren. Toch gebeurde het de laatste jaren vaker.

De Britse acteur Ed Westwick, door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, werd door de BBC uit de Agatha Christie-verfilming Ordeal by Innocence (2018) geschrapt, en vervangen door een ander. Hetzelfde overkwam de Amerikaanse acteur Chris D’Elia, eveneens beschuldigd van seksueel wangedrag, onder meer met minderjarige meisjes. Netflix knipte hem uit de zombiethriller Army of the Dead (2021) en verving hem door een andere acteur. Netflix legde voor die heropnames ‘een paar miljoen dollar’ neer, aldus de makers.

Vicky Krieps als de Oostenrijkse keizerin Sisi in 'Corsage.'

Corsage is een iets ander verhaal. De Oostenrijkse arthousefilm is al sinds zijn première op het filmfestival van Cannes, mei vorig jaar, in omloop in de bioscopen. De opnamen van Corsage waren daarbij al afgerond toen de eerste geruchten rond Teichtmeister opdoken, in het najaar van 2021. Regisseur Kreutzer nam meteen contact op met haar bijrolspeler, die de geruchten ontkende.

Hoe ga je om met geruchten, vroeg Marie Kreutzer zich zondagavond in een debat op de Oostenrijkse televisie af. Volgens de regisseur is er in de branche geen protocol, niet eens een moreel protocol. Er zouden volgens haar regels en gedragsrichtlijnen moeten komen. Op de vraag of Teichtmeister ten tijde van de geruchten uit Corsage geknipt had kunnen worden, zei ze dat daarover nagedacht had kunnen worden. Tegelijkertijd liet ze weten dat je op basis van geruchten niet zomaar scènes uit een film kunt halen, in verband met contractbreuk. Of ze na de recente aanklacht alsnog scènes zou willen verwijderen? Daarover had ze in de afgelopen tumultueuze week nog niet kunnen nadenken.

Dinsdagavond is op de Duitse televisie een aflevering van de populaire Oostenrijks-Duitse misdaadserie Die toten von Salzburg-Schattenspiel te zien. Teichtmeister is uit de slotscène geknipt, waarin hij veertig seconden te zien zou zijn.

