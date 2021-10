Comedian Glodi Lugungu houdt toeschouwers soms even een spiegel voor

In zijn eerste onemanshow Ze bedoelen het goed weet comedian Glodi Lugungu woorden te vinden voor zwart-wit ongemak.

“Als ik als stand-upcomedian opkom, moet ik mezelf altijd introduceren. Anderen kunnen gewoon beginnen”, vertelde Glodi Lugungu (29) laatst in de talkshow Splntr! Het zijn kwesties waar hij als zwarte man in een witte wereld mee te maken heeft. In een donker bos lopen is voor hem ook niet handig, zelfs als hij niets liever zou doen dan in een donker bos lopen.

Maar voor je je huidskleur de schuld geeft dat jij niet wordt aangenomen, kom dan ook niet in een trainingspak met een mes in je zak naar die sollicitatie, is een typische Glodi-grap. Eentje die bevrijdend werkt.

Veel dagelijkse situaties passeren de revue in zijn eerste onemanshow, waarin hij met zijn charmante Brabantse accent en ontwapenende mimiek de lachers moeiteloos meekrijgt en ze soms even een spiegel voorhoudt.

Het gezin Lugungu vluchtte 31 jaar geleden vanuit Congo naar Dommelen, bij Eindhoven, waar ze uiteindelijk met negen kinderen waren. In 2017 kwam Glodi bij comedyclub Toomler en een jaar later won hij zowel de jury- als de publieksprijs op het Amsterdams Kleinkunst Festival.

Het dieptepunt in zijn nog jonge carrière ligt al achter hem. Dat was het optreden voor scholieren in Almelo. Het begon er al mee dat een docent hem per fiets ophaalde van de trein. Hij moest achterop. Toen hij het hol van de leeuw betrad, de aula, bleek hij de verrassingsact voor drie groepen leerlingen na elkaar. Maar die hadden helemaal geen zin in hem. Eentje noemde hem glow-in-the-dark. Toen Glodi de sessies had overleefd, kwamen docenten hem in de kleedkamer bedanken. “Jij was de enige comedian die wilde optreden, erg fijn. Kom je nog eens?”

