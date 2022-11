College Tour met topadvocatenechtpaar Knoops was veelbelovend maar erg onbevredigend

Fascinerend echtpaar, die twee topadvocaten Knoops. Zondag waren Carry Knoops-Hamburger en Geert-Jan Knoops samen te gast in College Tour (KRO-NCRV) met Twan Huys, in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. “Hier heb ik mijn oratie uitgesproken toen ik hoogleraar werd”, memoreert Knoops. Het jaartal weet hij even niet meer. “2003!”, vult Carry Knoops-Hamburger aan.

Ze doet het net als op de foto’s van de rechtszaal: hij pleit, zij zit ernaast en geeft hem van alles aan. Maar wat? Waar houdt zij op en begint hij? Twee mensen die onafscheidelijk hun leven en werk met elkaar delen: daarvan wil je het geheim weten. Of ze hetzelfde zijn of elkaars tegenpolen, of er dominantie is, hoe ze met onvermogen en tegenslag omgaan.

‘Onderzoek eerst echt de feiten’

Ze hebben het enige advocatenkantoor in Nederland dat zich inzet voor onterecht veroordeelden. Ze deden spraakmakende zaken als de Puttense en Deventer moordzaak, en verdedigden prominente personen zoals Geert Wilders, Marco Kroon en Marco Borsato. “Onderzoek eerst echt de feiten”, bepleiten ze, “oordeel niet te snel. Scenario’s die op het eerste gezicht onwaarschijnlijk zijn, kunnen toch kloppen.”

De studenten in de zaal stelden vragen, maar de uitzending kwam niet in de buurt van echte antwoorden. Te veel onderwerpen - al die zaken moesten de revue passeren, plus de moord op Derk Wiersum en het seksisme dat haar treft naast ‘de grote Geert-Jan Knoops’. En eigenlijk zaten er te veel mensen op het podium. Van twee mensen de drijfveren en ideeën onderzoeken is altijd lastiger dan van één. Wanneer Huys net ergens aan raakte, zei de ander iets wat de druk van de ketel haalde.

Huys begon met het hoofdstukje sex, drugs and rock ’n roll. Niet het eerste waaraan je denkt bij de beheerste Geert-Jan en Carry die haar woorden ferm maar weloverwogen uitspreekt. Had Geert-Jan gefeest als student, bij een studentenvereniging gezeten? Nee hij was altijd ‘zeer gedisciplineerd’ geweest, en bij het Korps Mariniers had hij al een ontgroening gehad, zei hij. Hij leek ‘geboren in een zwart pak.’ Maar waarom, waarom?

Nee hij was geen maagd meer

De echtelieden ontmoetten elkaar op kantoor van Max Moszkowicz senior, en vielen als een blok voor elkaar. ‘Een intellectuele, zintuiglijke prikkel’, noemde hij dat moment. Met haar wilde hij ziel en zaligheid delen. Hij was 33 en had nog nooit een vriendin gehad. “Misschien raar om te vragen”, stuntelde presentator Twan Huys, “maar was je nog maagd toen?” Gênante vraag, en toch begrijpelijk. Eigenlijk was de vraag: was je alleen maar hoofd, machine - of ook nog lichaam? Nee hij was geen maagd meer. Daar bleef het bij, want we schakelden naar haar.

Haar moeder overleefde als enige van haar hele familie de Holocaust, na acht kampen. Dat verklaart Carry’s strijd tegen onrechtvaardigheid. Maar niet haar omwegen. Verloskunde. In een jaar tijd viool leren én zo goed worden dat ze bij het conservatorium werd aangenomen. Drie kinderen krijgen. In de avond rechten studeren. Stage lopen, seksistisch bejegend worden als vrouw met kinderen. En dan Geert-Jan tegenkomen en de rest van haar leven samen hun koers varen. Waarom en hoe allemaal? Waar halen ze het vandaan om zo door te bijten waar anderen afhaken? College Tour heeft vaker heel interessante gasten maar was zelden zo onbevredigend.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.