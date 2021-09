Clichématige komedie verpakt in een modern jasje

Woke-cultuur op een universiteit, racisme en seksisme: The Chair heeft alle ingrediënten voor fijn drama. Het blijkt niet veel meer dan een oppervlakkige romcom.

Wie de aankondiging leest krijgt echt zin in de Amerikaanse serie The Chair. Hoofdrolspeelster is de geweldige actrice Sandra Oh die bekend werd door de series Grey’s Anatomy en Killing Eve. Ze speelt de van oorsprong Koreaanse Ji-Yoon Kim, die als eerste vrouw de faculteit Engels gaat leiden van een monumentale universiteit in het fictieve plaatsje Pembroke. De streek doet denken aan New England.

Het is een rol waarin Sandra Oh de sterren van de hemel had kunnen acteren, helaas krijgt ze daar de kans niet voor. De serie is te kort (zes afleveringen van een half uur) om al die moderne thema’s die The Chair in sneltreinvaart langsgaat, zoals seksisme en racisme in de academische wereld, de woke-cultuur op de universiteit, modern ouderschap en ook nog adoptieproblematiek, op een geloofwaardige manier uit te diepen – en dan ben ik er vast nog wat vergeten.

Sarah Oh krijgt de kans niet om in The Chair de sterren van de hemel te spelen. Beeld AP

Wat vooral teleurstelt is dat je modern drama verwacht, maar dat The Chair uiteindelijk niet meer is dan een wat oppervlakkige romantische komedie.

Het aloude thema vermomd in een modern jasje

Ji-Yoons voorgangster als hoofd van de afdeling, docent Bill, verkeert in diepe rouw vanwege de dood van zijn vrouw, wat maakt dat hij allemaal domme dingen doet. Hierdoor komen Bill en Ji-Yoon allebei in grote problemen op het werk. Het is het aloude thema vermomd in een modern jasje: gaan de twee hoofdrolspelers, die duidelijk allebei verliefd zijn, elkaar ondanks alle obstakels krijgen?

Een echte afrader is de serie, die sinds een paar weken op Netflix te zien is, trouwens ook niet. Als je je ergernis over het clichématige liefdesplot weet te overwinnen, is vooral de geadopteerde dwarse dochter van Ji-Yoon ontroerend grappig. Je smelt als kijker ook voor de relatie die zij heeft met Bill, die op haar gaat passen nadat hij is geschorst, vanwege de manier waarop de twee elkaar troost bieden.

Ook leuk is dat acteur David Duchovny, die we vooral kennen als rokkenjager Hank uit de serie Californication, een bijrol heeft als zichzelf. Hij is de beroemde acteur die zijn beste tijd heeft gehad en nu voor zijn rust neerstrijkt in het slaperige universiteitsstadje. Tegen de zin van Ji-Yoon krijgt hij een bijzonder hoogleraarschap aangeboden – David heeft in de jaren tachtig een blauwe maandag Engels gestudeerd. Terwijl zij die functie nu juist had beloofd aan haar briljante jonge zwarte vrouwelijke collega.

De scène waarin Ji-Yoon hem het hoogleraarschap uit zijn hoofd probeert te praten bij hem thuis in zijn villa met binnenzwembad maakt het alleen al de moeite waard om deze serie toch even te kijken. Het is een van de momenten in de serie dat je ziet dat het aan de acteurs echt niet ligt.

The Chair is te zien op Netflix