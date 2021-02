Christopher Plummer (1929-2021) vond The Sound of Music aanvankelijk maar ‘suikerzoete troep’

Christopher Plummer is het beroemdst van The Sound of Music, maar aanvankelijk vond de theateracteur dat suikerzoete troep. Later leerde hij de geliefde musical alsnog waarderen, en blonk hij bovendien uit in ijzersterke bijrollen.

Omdat The Sound of Music tot de populairste filmmusicals ooit behoort, worden dit weekend tal van memorabele momenten uit de film gedeeld op sociale media, met een centrale rol voor Plummer als de zingende Von Trapp.

In de film zegt Julie Andrews het kloosterleven vaarwel om als Maria, het zingende kindermeisje, het moederloze gezin Von Trapp op te peppen, en – niet onbelangrijk – het hart van de wat stugge kapitein te verwarmen. Het is een blijmoedig verhaal, vol sprankelende, onvergetelijke muzikale momenten, dat een dramatische wending krijgt als de familie onder vuur komt te liggen van de nazi’s in het door oorlog verscheurde Oostenrijk.

Het is nog vrij vroeg in het verhaal als de kapitein in de huiskamer zijn gitaar stemt en Edelweiss aanheft. Het is het moment waarop de weduwnaar samen met zijn zeven kinderen de muziek in zijn leven herontdekt. Plummer begint zachtjes te zingen; een kippenvel-scène die later in de film, als het lied opnieuw klinkt, terugkeert.

Hij speelde in meer dan honderd films

Toch was Plummer aanvankelijk weinig gecharmeerd van zijn eigen optreden. Als Shakespeare-vertolker, die Hamlet en Macbeth op het toneel bracht, noemde hij The Sound of Music suikerzoete troep, en het karakter van de kapitein te sentimenteel. De rol achtervolgde hem ook lang als acteur, hij werd altijd geassocieerd met de zingende kapitein. Pas later in zijn leven kon hij de musical meer appreciëren, en zei hij dankbaar te zijn deel uit te maken van dit stukje filmgeschiedenis.

Christopher Plummer werd geboren in het Canadese Toronto als zoon van een secretaresse en een verzekeringsagent. Hij was de achterkleinzoon van John Abbott, Canada’s derde premier. Plummer noemde die familietak in zijn memoires ‘a colony of fading social aristocracy’ die zich vermaakte met tennissen en vogels spotten. Zelf had hij ook een licht aristocratische uitstraling die hem van pas kwam bij de vertolking van de afstandelijke Von Trapp, maar ook bij een optreden als de Romeinse keizer Commodus in The Fall of the Roman Empire, een historisch epos uit 1964, bevolkt met een hele sliert steracteurs (Omar Sharif, Sophia Loren, die tijd).

Plummer de aandacht trok als de empatische psychiater

Via het theater – op zijn zestiende sloot Plummer zich al aan bij een Canadees theatergezelschap – kwam hij uiteindelijk in Hollywood terecht, waar hij in meer dan honderd films speelde, zij het niet vaak als hoofdrolspeler. In de scifi Twelve Monkeys van Terry Gilliam stond hij Bruce Willis en Brad Pitt terzijde. In de weerwolffilm Wolf assisteerde hij Jack Nicholson. Maar ook in die bijrollen kon Plummer gloriëren. Mooi was zijn rol in A Beautiful Mind waarin Russell Crowe het wiskundegenie speelde, maar Plummer de aandacht trok als de empatische psychiater.

Plummer, een atletische, gracieuze verschijning voor wie het adagium ‘less is more’ leek te gelden, acteerde tot op hoge leeftijd. Een van zijn mooiste rollen vertolkte hij in Mike Mills Beginners (2010) als Hal, de oude museumdirecteur die pas na de dood van zijn geliefde vrouw aan zijn volwassen zoon vertelt dat hij homoseksueel is, en daar ook naar gaat leven. De museumdirecteur trouwde in 1955 toen homoseksualiteit in Amerika nog een geestesziekte heette. Plummer was 82 jaar toen hij voor dat optreden de Oscar voor beste bijrol ontving, de oudste Oscarwinnaar ooit.

Christopher Plummer trouwde drie keer en kreeg een dochter, Amanda Plummer, die in de voetsporen van haar vader trad en actrice werd.

Arthur Christopher Orme Plummer werd op 13 december 1929 geboren in Toronto (Canada) en overleed op 5 februari 2021 in Weston (Connectictut).

